Kızını boğarak öldüren anne: Bizi uyuşturucu mahvetti

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ayşe Vural (59), duruşmadaki savunmasında, "Biz kendimizi suçlu hissediyorduk. Ona hasta gibi bakıp tedavisi için hep uğraştık. Zeynep'i uyuşturucudan önce tanımanızı çok isterdim. Çok tatlı bir çocuktu. Bizi uyuşturucu mahvetti. Ben çok hatalıyım. Kızımın uyuşturucu kullandığını geç anladım" dedi.

Buca Emniyet Müdürlüğü'ne geçen yıl 17 Mayıs'ta gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri, Ayşe Vural'ın Laleli Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan evine gitti. Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi Saffet Vural (70) ve oğlu Ömer Vural (25) gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi toprağa verildi, anne Ayşe Vural tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede savcı, eylemin tutuklu sanık Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığı ve sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirterek, 3 sanık için 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.