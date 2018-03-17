Kızılırmak'ta Kaybolan Gencin Babası: "Bir İp Atılsaydı Kurtarılamazlar Mıydı?"

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde kaybolan gencin babası Yaşar Ertekin, "Setin kenarından bir ip atılsaydı kurtarılamazlar mıydı?" diye sitem etti.

Bafra'da Kızılırmak Köprüsü'nden atlayarak kaybolan Osman Ertekin'i arama çalışmaları 2'nci günde de gün boyu sürdü. Kayıp Osman Ertekin'in babası Yaşar Ertekin'e arama çalışmaları hakkında bilgi veren dalgıçlar, "Yarın ikinci bir takviye kuvvet gelecek. Onlar da katılımlarını sağlayacaklar. İnşallah acınızı hafifleteceğiz" dediler.

Dalgıçlarla görüşen baba Yaşar Ertekin, "Bot gelmiş ama suya girmemişler. Setin kenarından ip atılsaydı kurtarılamaz mıydı? Setin yanından rahatlıkla ulaşabilirdi. Yol boyunca kameralara bakılabilir. Bunlar kendileri mi gelmişler, yoksa birimi getirmiş? İnsanın aklına her şey gelebilir" ifadelerini kullandı.

Arama çalışmalarını yürüten ekipler ise botluk bir durum olmadığını, gece geldiklerinde suyun debisinin çok yüksek olduğunu, akıntıya kapılmış olduklarını söyledi. Yakınlarının denize gitme ihtimali olup olmadığını sormaları üzerine dalgıçlar, o akıntıyla birlikte 22 kilometrelik mesafeyi bir gecede alıp alamayacağı konusunda bir şey söyleyemeyeceklerini ifade ettiler. Ekipler, Belgin Ş.'nin bayan olmasından dolayı hafif olması nedeniyle suda daha hızlı gidebileceğini söylediler.

Samsun Deniz Polisi, Samsun Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin gün boyunca yaptıkları aramalarda kayıp Osman Ertekin'e ulaşılamadı. Arama çalışmalarını yürüten ekipler için Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak takviye kuvvet istendi.

Ertekin'in akrabaları da gençlerin yardım istedikleri esnada kurtarılamamasına sitem ettiler. - SAMSUN