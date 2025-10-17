Kızılcık Şerbeti CANLI izleme linki var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 109. bölüm canlı izle!

Gold Film imzalı yapım, 13 Ekim 2022'de ilk kez ekranlara gelmiş ve derin dramatik anlatımıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edinmişti. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı dizi, her yeni bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor. Özellikle 100. bölümüyle büyük yankı uyandıran Kızılcık Şerbeti, şimdi de izleyicileri 109. bölümde yaşanacak gelişmeleri canlı olarak takip etmeye davet ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 109. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 109. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Doğa ve Fatih arasında çıkan fotoğraf tartışması ilişkilerinde yeni bir kriz açarken; öğrendiği gerçeğin ardından Kıvılcım, Ömer'i kaybetme endişesiyle boğuşuyor. Diğer yandan, Işıl kendisine QR kod gönderen kişinin Mustafa olmadığını fark ederek şaşkınlık yaşarken, Doğa'nın yaşadığı kaza izleyicileri şoke ediyor. Fatih ile büyük bir kavgadan sonra evden ayrılan Doğa'nın, bebeğiyle birlikte geçirdiği korkunç kaza sonucu neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oluyor. Ömer'in anlattıklarından sonra gerçeği saklayan Kıvılcım ise tüm yaşananları bunun bir bedeli olarak görüyor ve "Kıvılcım şimdi ne yapacak?" sorusu akıllara geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kızılcık Şerbeti'nin 108. Bölümünde; Kendisini tehdit eden kişiden telefon alan Işıl, kendini iyice köşeye sıkışmış hisseder. Ancak bu kişiyi Asil bulmuş ve o da oyuna dahil olmuştur. Mustafa'nın, Nilay'ın evinde kalması Abdullah'ın içine sinmiyordur. Onları kendi evlerine döndürmek için harekete geçer.

Işıl'ın kendi çıkarları için bu durumu kabul etmesi ve Nilay'ın Abdullah'ın ricasını kıramaması sonucunda Mustafa ve Nilay baba evine dönerler. Ancak onları tatsız bir haber bekliyordur, Mustafa'nın müştemilatta kalmasına karar verilmiştir.

Kıvılcım çok hoş bir sürpriz yaşar. Çimen bir süreliğine yanlarına gelmiştir. Herkes çok mutlu olur. Çimen'in gelişiyle eve bir mutluluk havası gelmişse de Ömer'in huzursuzluğu devam etmektedir. Suçsuz olduğuna inandığı genci hapisten çıkarmak için uğraşmaktadır. Sonunda dayanamaz ve tüm gerçekleri Kıvılcım'a söyler.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

Dizi, farklı dünya görüşlerine sahip iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alıyor. Kültürel çatışmalar, aile baskısı ve toplumsal beklentiler dizinin dramatik yönünü güçlendiriyor.

Son bölümlerde Defne'nin Fatih'e yakınlaşma çabaları Doğa tarafından yanlış anlaşılmış, ancak Işıl'ın yardımıyla gerçekler ortaya çıkmıştı. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer sayesinde kurtarılmış, Beril'in intiharı ise tüm karakterleri derinden sarsmıştı. Ayrıca Nilay'ın gördüğü baskılar, Nursema'ya taşınan sözler ve Leo'nun sahneye çıkışı, iki aile arasında yeni çatışmaların zeminini hazırlamıştı.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç — Ömer Ünal

• Evrim Alasya — Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu — Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör — Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan — Abdullah Ünal

• Müjde Uzman — Alev Arslan

Yardımcı Oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Diziyi canlı olarak televizyon üzerinden izleyebilir, yayın sonrası tekrar bölümlerine kanalın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca önceki bölümlere ait özetler ve fragmanlar da çevrimiçi platformlarda erişime açık durumda.