Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 97. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 18 Nisan Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 18 Nisan Show TV Kızılcık Şerbeti 97. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nursema'nın annesinin yüzüğünü takması duygu dolu anlara sahne olurken Işıl'ı gören Nursema'nın tepkisi dikkat çekiyor. Işıl, Kıvılcım'a dert yanarken Abdullah'ın yanında olmayı ihmal etmiyor. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyallerinin verildiği tanıtımda, Ömer'in abisinin yanında destekçi olması dikkat çekerken Mustafa'nın "Annem ölmedi, öldürüldü" sözleri yeni bölümde yaşanacaklara olan ilgiyi artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 96. Bölümünde; Abdullah'ın kendini bir kez daha aldattığını öğrenen Pembe, Işıl'ı herkesin önünde rezil ederek intikamını almıştır. Ancak Abdullah sevgilisinin yanında durur ve Pembe'den boşanmak istediğini söyler. Pembe çocuklarının yanında bu işe olur vermiş gözükse de aklındaki hesap başkadır. Önce Nilay ve Zülkar'ın yardımıyla kalp krizi geçirmiş gibi yaparak Abdullah'ın eve dönmesini sağlar. Büyük hedefe yürürken ki ilk hamlesidir. Bu sahte hastalık numarası sayesinde Nursema ile de barışır. Nursema ve Pembe'nin barışmaları sonucunda Firaz ve annesi Asude de Ünallar ile olan ilişkilerini tazeleyeceklerdir. Meri dolandırılmış olduğunu öğrendiğinde en büyük desteği Kıvılcım ve Ömer'den görür. Pembe'nin gövde gösterisi yapmak amacıyla otelde yapacağı bir kutlama, her şeyi tepetaklak ederken herkesin geri dönülmez bir yola girmesine neden olacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.