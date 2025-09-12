Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gold Film imzası taşıyan Kızılcık Şerbeti, ilk olarak 13 Ekim 2022 tarihinde yayın hayatına başlamış bir Türk yapımı dram dizisidir. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği yapımın senaryosu Melis Civelek tarafından yazılıyor. Her hafta yeni bölümleriyle gündemde yer almayı başaran dizi, Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. İzleyiciler şimdi hem geçmiş bölümlerde yaşananları hatırlamak hem de yeni bölümü canlı izleyebilmek için yoğun şekilde araştırma yapıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ömer'in Kıvılcım ve yeğenlerini akşam yemeğinde ağırladığı sırada Nursema'nın Firaz'dan özür dilemesi dikkat çekmişti. Pembe'nin ölümü üzerine konuşan Işıl ve Koray'ın sözlerini duyan Mustafa, büyük bir vicdan azabına kapılarak silahına sarılmıştı.

Nilay, Mustafa'nın ne yapacağından korkarak yardım istemiş ancak balkondan düşmüştü. Işıl'ın düzenlediği "Yaza Merhaba Partisi" kana bulanmış, silahla gelen Mustafa önce Işıl'ı vurmuş, ardından Fatih ile yaşadığı arbede sırasında silah patlamıştı. Hamile olan Kıvılcım yere yığılırken, Mustafa'nın Abdullah'ı nişan aldığı anda duyulan silah sesi herkesi şok etmişti.

DİZİNİN KONUSU

Dizi, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları anlatıyor. Aileler arasındaki kültürel çatışmalar ön planda yer alıyor.

Defne'nin Fatih'e yakınlaşma çabalarının Doğa tarafından yanlış anlaşılması, Işıl'ın yardımıyla gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla son bulur. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi, tüm aileleri sarsan gelişmelerden biri olur.

Mustafa'nın Nilay'a karşı kötü tavırları büyük tepki çekerken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun ortaya çıkması işleri iyice karıştırır. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya anlatması, yeni krizleri beraberinde getirir.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı Oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM HEYECANI

Yeni sezon tanıtımı izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Mustafa'nın açtığı yaraları kapatmaya çalışan ailelerin mücadelesi sürerken, Kıvılcım ile Ömer arasında yaşanan gerginlik dikkat çekiyor. Abdullah'ın geçirdiği değişim izleyiciyi düşündürürken, Işıl'ın gizli randevusu soru işaretlerine yol açıyor.

Doğa'nın Fatih'ten boşanmak istediğini açıklaması ve Firaz'ın evliliğiyle ilgili pişmanlığını Nursema'ya itiraf etmesi, yeni sezonda da olayların durulmayacağının habercisi oluyor. Asude'nin yeğeni Asil'in gelişi büyük bir sarsıntının işareti olurken, Firaz'ın "Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim" sözleriyle gönderdiği mesaj sonrası Doğa ve Işıl'ın aynı anda telefonlarına uzanması heyecanı doruğa çıkarıyor.