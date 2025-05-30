Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 103. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer, Kıvılcım'la yeğenlerini akşam yemeğinde ağarlarken Nursema'nın, Firaz'dan dilediği özür dikkat çekiyor. Tanıtımda, Işıl ve Koray'ın, Pembe'nin ölümü hakkında konuşmalarına şahit olan Mustafa, oğlundan af dileyerek eline silah alıyor. Mustafa'nın yapacaklarından endişelenen Nilay'ın yardım isterken balkondan düştüğü tanıtımda Işıl'ın organize ettiği "Yaza Merhaba Partisi" adeta kana bulanıyor. Elinde silahla partiye gelen Mustafa'nın önce Işıl'ı vurması ardından onu durdurmak isteyen Fatih'le arasında yaşanan arbedede silahın patlaması akıllarda soru işareti bırakıyor. Hamile olan Kıvılcım'ın yere yığıldığı nefes kesen tanıtımda Mustafa'nın, Abdullah'ı nişan aldığında ekrana gelen silah sesiyle fenomen dizide yaşanacaklar büyük merak konusu oluyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Işıl'ın planı işlemiş, Nilay, Meri ile kocasını uygunsuz bir halde yakalamıştır. Bu durum artık Meri için yolun sonudur. Kıvılcım'ın hamilelikten dolayı aşermeleri Ömer'in büyük çabaları sonucunda kazasız atlatılır. Nursema'nın, Firaz'ın doğum gününü unutması ikilinin zaten gergin olan ilişkilerini biraz daha zora sokacaktır. Firaz bu duruma çok bozulmuştur. Olayların gelişiminden haberdar olan Işıl devreye girer, Asude ile konuşup bu işe bir çare bulmaya çalışır. Evliliğindeki problemlerden dolayı kendini güvende hissetmeyen Nilay, Abdullah'tan kendi adına bir ev ister. Işıl'ın da devreye girmesiyle konu Nilay'ın istediği şekilde sonuçlanır. Ömer ve Kıvılcım'ın aynı evde yaşamaları gerektiğine inanan Sönmez büyük bir hamle yapar. Planı işe yarayacak sonunda Ömer ve Kıvılcım nikah tazeleyeceklerdir. Sevtap'ın klibi ilgi görmez, Sevtap bu durumdan çok mutsuz olur. Evde hakimiyetini kuran Işıl'ı büyük bir tehlike bekliyordur.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ BÖLÜMLERİ NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti bölümlerini Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.