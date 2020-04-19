Kızılcahamam'da koronavirüs temizliği Kızılcahamam'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Kızılcahamam'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçedeki cadde ve sokaklarda yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 24 saat esasına göre yapılıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Koronavirüsle mücadelemizi her bir caddemizde ve mahallemizde yürüttüğümüz detaylı temizlik çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Şu ana kadar 250 defa cadde ve 100 defa sokak yıkayarak dezenfekte ettik. Temizlik ekiplerimiz koordineli bir şekilde sokak ve caddelerimizi dip köşe demeden temizliyor, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz dezenfekte çalışması yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Acar, Kızılcahamam Belediyesinin koronavirüsle mücadele çalışmalarına mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini vurgulayarak, "Daha temiz daha huzurlu daha güzel bir Kızılcahamam için gece gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA