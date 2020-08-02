Kızılay kurban eti dağıtımına başladı
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Kızılay kurban eti dağıtımına başladı

Türk Kızılay, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü kampanya kapsamında, 2020 kurban vekaletlerinin Ankara'daki dağıtımına başladı.

02.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:52

Türk Kızılay, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü kampanya kapsamında, 2020 kurban vekaletlerinin Ankara'daki dağıtımına başladı.

Dağıtım öncesi Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kızılay Ankara Şubesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumun 2020 yılı vekaletle kurban bağışı kampanyasını bir aydan beri sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Can, kampanya kapsamında yurt içinde 50 bin, yurt dışında 16 ülkede 100 bin hisse hedeflerine hemen hemen yüzde yüz oranında ulaştıklarını kaydetti.

Vekalet kurbanların kesimini Adana, Ankara, Erzurum, Bingöl, Sivas, Denizli, Ağrı, Yozgat ve Diyarbakır'da bulunan et ve süt kombinalarında gerçekleştirdiklerini belirten Can, "Kıyma ve kuşbaşı olarak, oda sıcaklığında 18 ay raf ömrü olan bin konserve şekline getiriyoruz. Bunları da şube ve temsilciliklerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere götürerek sofralarını şenlendiriyoruz." diye konuştu.

Can, Türkiye dışında Tanzanya, Somali, Sudan, Güney Sudan, Kuzey Makedonya, Karadağ, KKTC, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Bangladeş, Bosna Hersek, Suriye, Yemen, Irak ve Filistin olmak üzere toplam 16 ülkede delegasyonluklar aracılığıyla 100 bin hisse kestiklerini ifade etti.

Hüseyin Can, "Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 700 bin, yurt dışında 2 milyon 500 bin olmak üzere toplamda 4 milyon 200 bin ihtiyaç sahibine bağışçılarımızın bağışlarını ulaştırmış olacağız." dedi.

Daha sonra Can, Kızılay görevlileri ve gönüllüleriyle birlikte Mamak'ta bağışçıların kurban etini dağıttı.

Can, dağıtım sırasında, çocuğunda kas erimesi bulunan Ayşe Tonkal adlı vatandaşa, kurban etinin yanı sıra çocuğu için tekerlekli sandalye, Şırnak'ta torunu şehit olan Nezahat Çelikaslan'a da bağışçıların kurban etini verdi.

Kızılay kurban eti dağıtımına başladı

Kaynak: AA

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