Kızılay Kentsel Tasarım Fikir Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ödüllü Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması sonuçlandı. 67 proje çalışmasının katıldığı yarışmada görsel tasarımla en dikkat çeken Mimar Alp Buğra Nazar, Yağmur Sarıdede ve Betül Aybüke Meral'ın hazırladığı proje tasarımı birincilik ödülü aldı.

Kente yeni meydanlar, yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin kalbinde bulunan Sarayönü Mahallesindeki Kızılay Meydanı için başlattığı ödüllü Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışmasının kazananları belli oldu.

67 projenin sunulduğu yarışmada 8 görsel proje çalışması ödüle layık görüldü. Mimar Alp Buğra Nazar, Yağmur Sarıdede ve Betül Aybüke Meral'ın hazırladığı görsel tasarım projesi, Jüri üyeleri tarafından kent estetiğine en uygun çalışma olarak birinci seçildi. Şanlıurfalı mimarlar tarafından hazırlanan proje tasarımları düzenlenen törenle kamuoyu ile paylaşıldı.

Mehmet Akif İnan Konferansa salonunda gerçekleştirilen tanıtım ve ödül törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Vali Vekili Yakup Kılıç, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülendar Açanal, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş AK Parti Şanlıurfa İl Yönetimi ile kentte faaliyet gösteren STK temsilcileri ile Kamu Kurum ve Kuruluş amirleri katıldı.

KENTİN KALBİNDEKİ KANSERLİ HÜCRE GİDERİLDİ

Sarayönü diye bilinen, halk arasında Kızılay Meydanı diye de adlandırılan alanda yapılacak proje için yarışma başlattıklarını aktaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül "belirlenen proje ile kentin kalbindeki kanserli hücre giderilmiş oldu" dedi.

"TARİHİ DOKUYU BOZAN BETONARME YAPILARI YIKACAĞIZ"

Başkan Beyazgül: " Şanlıurfa tarihi kent içerisinde, tarihi dokuyu bozan betonarme yapıları yıkmaya devam edeceğiz. Bir yandan yıkarken diğer yandan da Şanlıurfa'nın tarihi dokusuna yakışan daha güzel projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"KIZILAY MEYDANI İÇİN İSİM KONUSUNU TARTIŞMAYA AÇIYORUM"

Kızılay Meydanı için isim tartışmalarına değinen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül isim konusunu tartışmaya açıyorum. Halkımızın isim konusunda ortak bir paydada buluşması halinde meydanımıza belirlenen ismi vermeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"YARIŞMAYA KATILANLARI TEBRİK EDİYORUM"

Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışmasına katılan tüm yarışmacıları tebrik eden Başkan Beyazgül her bir yarışmacı kendi ruhundan gönlünden gelen güzellikleri projesine yansıtmış. Jürimiz de ince eleyip sık dokuyarak, Şanlıurfa'nın tarihi dokusunu en iyi şekilde yansıtacak projeleri belirlemiştir. Şanlıurfa'mıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"URFA URFA'DAN İBARET DEĞİLDİR"

Şanlıurfa'ya yeni yollar, meydanlar, yeşil alanlar kazandırdıklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bugüne kadar Şanlıurfa'nın tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracak çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Şanlıurfa'nın tanıtımı noktasında farklı şehirlerde tanıtım günleri düzenlediklerini de aktaran Başkan Beyazgül turizmde Şanlıurfa'nın rakiplerine fark attığını dile getirdi. Urfa'nın Urfa'dan ibaret olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa her alanda en önde olmak zorunda" diye konuştu.

Jüri üyeleri tarafından belirlenerek dereceye giren proje çalışmalarının kazananları şöyle;

Mimar Alp Buğra Nazar, Yağmur Sarıdede ve Betül Aybüke Meral'ın hazırladığı proje tasarımı birincilik ödülü alırken, İkincilik ödülünü Mimar Hakkı Can Özkan, Özlem Özdener Özkan, Yüksek Mimar

Fevzi Kurşun, Mimar Yardımcılar Sırrı Berkay Kara, Mimarlık Öğrencisi Hümeyra Karabacak, Şafak Özaydın ve Şengül Şimşek aldı. Üçüncülük ödülünü ise Peyzaj Mimarı Süleyman Can Çinkılıç, Ferdi İnanlı, mimar Baha Yurttaş ve Foad Sarsangi ekibinin hazırladığı proje kazandı.

Mansiyon ödülleri ise şu isimlerden oluştu:

1. Mansiyon ödülü: Yüksek Şehir Plancısı ve Mimar Fatma Sezgin, Mimar Tuğra Odabaşı, Şaziye Lofcalı, Yusuf Çizmecioğlu, Onur Berk Doğrultucu, Mimar öğrencisi Yaren Boğa,

2. Mansiyon ödülü: Mimar Barış Kaptanoğlu, Peyzaj Mimarı Berna Ergin Özkan, Berivan Pütün, Peyzaj Mimarı Yardımcısı Zeynep Erdoğan, Mimarlık öğrencisi İlayda Karaca, Burak Kıvanç,

3. Mansiyon ödülü: Mimar Hazal Güner, Ozan Kağan Altunbaş

4. Mansiyon ödülü: Mimar Serkan Sipahi, Şehir ve Bölge Plancısı Doğan Dursun, Şehir ve Bölge Plancısı

Yardımcısı Merve Yavaş, Peyzaj Mimarı Oğuzhan Dikmen, İç Mimar Alper Torun, İrem Toprak, Mimar Çağatay Çomaklı, Danışmanlar Fatma Zehra Çakıcı

5. Mansiyon ödülü: Mimar Muharrem Duman, Feyza Duman, Mimar Yardımcısı Ayşegül Özer, Mimarlık Öğrencisi Esra Yerlikaya, Dilemnur Kumtaş, Batuhan Şinan, Senem Bilaloğlu, Danışmanlar Filiz Balkanas,

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve katılımcılar tarafından verildi. Ödül takdiminin ardından fuaye alanına geçilerek Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışmasına gönderilen projelerin görselleri incelendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Genel Sekreter Ferit Dağdeviren, Sanat Tarihçisi Cihat Kürkçüoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya'nın Danışman Jüri Üyesi olarak katıldığı yarışmada Dr. Öğretim Üyesi Mimar Fatma Şebnem Kuloğlu Yüksel, Eğitimci Yazar Adil Saraç, Mimar Fatih Kahyaoğlu, Şehir Plancısı Mehmet Selim Açar ile Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Proje Daire Başkanı Raşit Dedeoğlu, Asil Jüri Üyesi olarak katıldı.

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