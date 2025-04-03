Özcan Deniz'in başrolünü oynadığı Kızıl Goncalar dizisinde sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Dizinin sevilen karakteri Sadi'in ölüm haberleri ve Sadi Hüdayi'nin diziden ayrılacağı iddiaları izleyiciler arasında büyük bir merak konusu oldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi ölüyor mu, Erkan Avcı diziden ayrılıyor mu?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in ortadan kalkması herkesi rahatlatsa da Cüneyd sorunun içeride, yolun kendisinde olduğuna inanmaktadır. Cüneyd tarikatı lağvetmeye karar verir. Ancak Sadi Hüdayi, Cüneyd'i durdurmaya kararlıdır.

Öte tarafta Meryem'in geçmişten gelen yaraları tekrar açılır. Bu hem Levent hem de Naim'le ilişkisini etkileyecektir. Tekkedeki kadınların tavrı da onu terapiye devam etme konusunda şüpheye düşürür. Ancak Zeynep, zorbalığa uğrayan Meryem'e destek olurken, tarikatın hanımlarını terapi fikrine ısındırmaya karar verir. Tüm Fanilerin tarikatın sona ermesi fikriyle sarsıldığı bir anda bile olsa, Hasna ile Müyesser bu fikre şüpheyle yaklaşacaktır.

Aziz'in geride bıraktığı düşünülen bir dosya ise tarikatı daha da büyük bir ateşin içine atınca, Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki fikir ayrılığı derinleşir. Hem Levent'in hem Meclis-i Meşayih'in hem de medyanın dahil olacağı bu mücadelede, Sadi Hüdayi Faniler tekkesini hayatta tutmak, Cüneyd de Sadi'ye gerçeği en acı şekliyle göstermek için her şeyi göze alacaktır. Ancak Cüneyd'in son hamlesi, eşi benzeri görülmemiş bir kıyamet koparacaktır.

KIZIL GONCALAR SADİ ÖLÜYOR MU?

Son fragmanda Erkan Avcı'nın görüntüleri gündem oldu. Kızıl Goncalar dizisinde Sadi karakterini canlandıran Erkan Avcı'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Erkan Avcı'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı yeni bölümde netleşecek. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cüneyd'in Meryem'i post vazifesine layık görmesiyle tarikatta büyük bir huzursuzluk baş gösterir. Haber yayılınca Meclis-i Meşayih'teki tartışmalar da şiddetlenir. Sadi Hüdayi'nin Meryem'in mürşid olmasına kıyasıya karşı çıkması, onun Cüneyd'e olan güvenini de sarsarken, Meryem henüz kararını vermemiştir. Meryem hem ailesini hem de tarikatı koruma arzusuyla ikiye bölünürken durumu kabullenmekte zorlanan Mira'nın gelecek kaygıları derinleşir. Cüneyd'i destekleyen Zeynep ise annesinin mürşide oluşunun kadınlara güç vereceğini savunur.

Sadi Hüdayi, Cüneyd'in tarikatı lağvetme ve Meryem'i posta oturtma planlarını delilik olarak nitelendirince Cüneyd'in akıl sağlığı sorgulanır ve tehditler de ete kemiğe bürünmeye başlar. Meclis-i Meşayih'in sözcüsü Mahmut, Sadi Hüdayi'yi sıkıştırırken Levent de eşini ve ailesini kendisiyle konuşmadan ateşe atan Cüneyd'e kırgındır. Etrafında olan onca şeyin aksine Meryem ise Fanilerin huzurundan, Cüneyd ve amcasının hızla düşmanlığa dönüşen kavgasını sona erdirmekten başka bir şey düşünmemektedir.

Nihayet, Sadi Hüdayi'nin Cüneyd'le tüm şeyhlerin huzurunda yüzleşme teklifiyle ikili son kez karşı karşıya gelirken aklında bu meseleyi sonsuza dek çözmek olan Şeyh Mahmut, Naim'in kapısını çalacaktır. Meryem tüm suların durulmasını sağlayacak bir adım atsa da Cüneyd'in tüm ülkede ses getiren kararı, Meryem'i namlunun ucuna oturtacaktır.