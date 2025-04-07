Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı, geçtiğimiz sezonun dikkat çeken dizilerinden Kızıl Goncalar, hikayesi ve karakterleriyle büyük ilgi görmüştü. Ancak yeni sezona bomba gibi düşen dizinin 7 Nisan pazartesi akşamı yayınlanmayacak. Peki, Kızıl Goncalar reklam geliri ne kadar?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Meryem ve Levent hastanede amansız bir yaşam mücadelesine başlarken Cüneyd gözünü tamamen karartmıştır. Zeynep ve Mira ailelerinin yok olmasının korkusuyla baş etmeye çalışırken intikam ateşi ve suçluluk duygusuyla Selim'in peşine düşen Cüneyd'i, ona çok ihtiyaç duyan Zeynep'in sözleri de durduramayacaktır. Levent kendine gelirken, Sadi Hüdayi de olanların perde arkasını anlamaya ve Cüneyd'i kontrol altında tutmaya çabalar.

Tekkenin hanımları Meryem'in vurulmasıyla kenetlenseler de yaşananlar herkesi korkutmuştur. Naim de hem Meryem'le geçmişindeki günahlarını sorgulamakta hem de pişmanlıkla kavrulmaktadır. Meryem'in durumu kötüleşince Mira, kalp nakline ihtiyaç duyan annesinin kurtuluşunu için tehlikeli bir adım atmaya hazırlanır. Zeynep, tıpkı Cüneyd gibi onu da dizginlemek zorundadır.

Cüneyd, Mahmut'un adamı Erhan'ı ararken Sadi'nin tüm çabalarına rağmen geri adım atmaz ama yaptıklarıyla yüzleşme arifesindeki Selim'in yerini bulmak için daha fazlasına ihtiyacı vardır. O an geldiğinde Cüneyd hayati bir karar vermek zorundadır. Ancak Meryem'in durumu kritik bir hale gelince, daha da acımasız bir seçenek Levent'in önüne sunulur. Levent Alkanlı şimdi, hayat boyu kendisinin, muhtaç olduğu Cüneyd'in ve son nefesini vermek üzere olan Meryem'in doğru bildiği her şeyin yıkılması pahasına isyan etmek ya da kadere teslim olmak arasında bir seçim yapmak zorundadır.

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar için final sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Turgut, dizinin Haziran ayında 50. bölüme ulaşacağını belirterek, "Bu formatta bir dizi için yeterli bir sayı… Büyük ihtimalle sezon sonunda final yaparız" ifadelerini kullandı.

Ancak dizinin kesin final tarihi henüz netleşmiş değil. Yapım ekibi ve kanalın vereceği karara bağlı olarak dizinin yayın sürecinde değişiklikler olabilir.

KIZIL GONCALAR NEDEN YOK?

Kızıl Goncalar'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm yayınının düşük reklam geliri nedeniyle iptal edildiği iddia edildi.

KIZIL GONCALAR REKLAM GELİRİ NE KADAR?

Kızıl Goncalar reklam geliri hakkında henüz açıklama yapılmadı.

KIZIL GONCALAR KAÇ BÖLÜM, NE ZAMAN BAŞLADI?

Kızıl Goncalar dizisi, izleyiciyle buluştuğu günden itibaren büyük bir ilgi gördü. Şu ana kadar kaç bölüm yayınlandığı ve final için belirlenen hedef bölüm sayısı, dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Eğer planlandığı gibi ilerlerse, dizi 50. bölümüyle izleyicisine veda edecek.

Gelişmeleri takip etmek için dizinin resmi açıklamalarını beklemek gerekiyor.