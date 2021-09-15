Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı - Haberler
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Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Genel

- Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı Kızı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Mehmet Laçin'in İzmir'den Ankara'ya başlattığı yürüyüş Ankara'da son buldu.

- Kızı Pkk tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı

ANKARA - Kızı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Mehmet Laçin'in İzmir'den Ankara'ya başlattığı yürüyüş Ankara'da son buldu. Umut adını verdiği yürüyüşüne sırtında Türk Bayrağı ile devam eden acılı baba, "HDP adlığı hazine yardımı ile bizim çocukları alıp dağa gönderiyor. PKK'yı HDP yönetiyor. Bu bir gerçektir" dedi.

Terör Örgütü PKK tarafından kızı Gamze Laçin, dağa kaçırıldığı için İzmir'den Ankara'ya yürüyüş başlatan Mehmet Laçin, Ankara'ya ulaştı. HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver" yazılı tişört, giyen acılı baba, elinde kızının fotoğrafı ve sırtına astığı Türk bayrağıyla meclisin önüne geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Laçin, kızı için verdiği mücadelede eşinin yanında olmadığını söyledi.

Kızının nasıl kaçırıldığını anlatan Laçin, "Benim evladım Kocaeli'de annesiyle beraber dayısının evindeyken haber aldım, okula devam etmediğini. Çıktım gittim, annesinin yanında değil, dayısı annesini baskı altına almış. Dayısı HDP üyesi. Günlerce aradım HDP il binasında buldum. Kızımın elinden tuttum çıkarmak istedim. HDP il binasından engel oldular, vermediler. Dönemin il başkanı talimat verdi ben darp ettiler. Kızımı vermedikleri gibi darp edildim. Darp edildiğime dair mahkeme kararım var. Kızımı zorla aldılar elimden" dedi.

Kızının Kocaeli'den kaçırıldığını 4 yıl sonra da dağa kaçırıldığını anlatan baba Laçin,"Kızımı gönderen kişinin itirafıdır. Ben o acıyla sağlığım bozuldu. Bir ümit mücadeleye devam ettim. Kızım benim elimden alındığında 14 yaşında filandı şuanda 28 yaşında. Kızım elimden alındıktan 4 sene sonra götürdüler dağa. Devlet şefkati ve devlet gücüne güvenerek kızımın kurtarılması için derdimi meclise anlatmak için buradayım. Yavrumu bu zalimlerin, hainlerin elinden kurtarmak için sesimi duyurmaya geldim. Burada şuanda meclisin önünde konuşma yapıyorum. Meclisin önünde açıklama yaparım mutlaka devlet büyükleri sesimi duyacaktır. HDP aldığı hazine yardımı ile bizim çocukları alıp dağa gönderiyor. PKK'yı HDP yönetiyor. Bu bir gerçektir. Bunları takip ediyorum. Benim kızımı öz dayısı verdi" ifadelerini kullandı.

Kendisine ulaşan bir kadınının aktardıklarını paylaşan Laçin," Elazığlı bir bayan senin kayınbiraderin HDP ile anlaştı senin kızını HDP'ye verdi dedi. Kızımı dağa gönderdikten sonra Diyarbakır'da tanıdığı olmadığı halde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işe girdi. Olan benim evladıma oldu. Sağlığım bozuldu, unutamıyorum. Bayram bana yok. Eşimin bundan haberi var. Eşime Diyarbakır'da nöbete başlayıp seslendim. Burada yüzlerce anne var. Senin de kızın bir gün burada görün evladımı istiyorum de. Pazarlık karşısında verildi. Gelemez" diye konuştu.

Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı

Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı

Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı

Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı

Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı

Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı

Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı

Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı

Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı
İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba İzmir'den Ankara'ya olan yürüyüşünü tamamladı - Haberler
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