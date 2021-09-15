Kız kardeşinin videosunda gördüğü çocuğu öldüresiye dövdü

Aksaray'da kız kardeşinin sosyal medyada paylaştığı videoda görülen 13 yaşındaki çocuğun, kızın ağabeyi tarafından tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından gözaltına alınan kızın ağabeyi, mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 09 Eylül 2021 tarihinde Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı ilçesinde bulunan 1. Alaaddin Keykubat Lisesi 1. sınıfta eğitim öğretim gören 13 yaşındaki İ.S.N., öğle arasında markete giderken arkadaşı olan S.B. (15) ile görüştü. Bu sırada okul arkadaşı Sema B. kendiyle birlikte arkadaşını cep telefonu ile görüntülemek istedi. Görüntülediği sırada durumu fark eden İ.S.N. görüntüden çıkmak için arkasını dönüp giderken, Sema B. bu görüntüyü kendi sosyal medya hesabında yayınladı. Sosyal medyada kız kardeşi S.B.'nin paylaştığı videoda İ.S.N.'yi gören kızın ağabeyi İsmet B. (31) öfkelenerek çocuğun arkadaşına ulaştı. Telefonda İ.S.N.'yi okul bölgesine çağırtan İsmet B., daha sonra her şeyden haber siz bekleyen çocuğun yanına aracıyla geldi.

Öldüresiye dayak kamerada

Çocuğun yanına yaklaşan İsmet B., bir şeyler söyledikten sonra İ.S.N.'nin suratına yumruklar attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen çocuğa tekme tokat vurarak öldüresiyle döven İsmet B.'yi bu sırada çevredeki vatandaşlar ve dayak yiyen çocuğun dayısı Ümit Ç. (32) engellemeye çalıştı. Kendisini tutmak isteyen vatandaşlara da saldıran İsmet B. daha sonra aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. İsmet B.'nin 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat öldüresiyle dövdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından darp edilen çocuğun dayısının ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralanan çocuk İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.S.N., bir gün sonra taburcu edildi. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, şüpheli İsmet B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan ağabey serbest bırakıldı.

"Dayım yetişmese belki de hayatta olmayacaktım"

Yaşadığı olayı anlatan İ.S.N., "Okulda bir tane arkadaşım var. Benden bir yaş büyük, bir üst sınıfa gidiyor. Öğle arası markete giderken benim yanıma geldi. İkimizin videosunu çekti. Ben bu videoyu görünce kaçtım. Sonra bu videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaşmış. Benim hiçbir şeyden haberim yokken. Bunu ağabeyi görüyor. Sonra beni arkadaşım arayıp yanına çağırdı. Orada beni öldüresiye dövüyor. Dayım yetişti. Dayım yetişmeseydi belki şu an hayatta olamayabilirdim. Şimdi sürekli bizi tehdit ediyorlar. Bizim evimiz ve okulu etrafında dolanıyorlar. Sokağa çıktığımda korkuyorum. Sürekli rüyalarımda bağırarak kalkıyorum. Korkuyorum okula da gidemiyorum. Evden çıkamıyorum" dedi.

"Çocuğumu öldüresiye dövmüş"

Anne Hicran Neşeli (38) ise, "30 yaşındaki kocaman bir adam 13 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Benim kanıtım var, delilim var. Allah rızası için çocuğuma yapılan bu haksızlığı görsünler. Oysaki çocuğun hiçbir hatası yok. Bir vicdansız, 30 yaşındaki kocaman adam benim 13 yaşındaki çocuğumu öldüresiye dövdü. Belki de dayısı olmasaydı benim çocuğum hayatta olmayacaktı. Kim verecek cezasını? Kız kendisi videoyu çekiyor, adamın kendi kız kardeşi videoyu çekiyor, paylaşıyor, suçunu benim çocuğum çekiyor. Benim çocuğumun hiçbir suçu yokken öldüresiye dayak yiyor" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY