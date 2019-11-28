Kız çocukları için "Görün Bizi Projesi"

28.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:00

Mersin Valiliği himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan 'Görün Bizi Projesi'nin tanıtım toplantısı ve paneli gerçekleşti.



Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, kız çocuklarının erken yaşta veya zorla evlendirilmesi sorununa dikkat çekildi. Etkinliğe, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile eşi Sembol Tarhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürü Veysel Topkaya, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila ve Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu katıldı. Kocaeli'de başlayıp, Mersin'de ikinci etabına geçilen Görün Bizi Projesi'nin Adana, Ankara, Antakya, İstanbul, İzmir ve Samsun başta olmak üzere Türkiye'nin diğer şehirlerinde de uygulanması amaçlanıyor. Burada konuşan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu, UNICEF'in hazırladığı dünya çocukları durumu 2016 raporundan veriler paylaşarak, "Günümüzde dünyadaki erken ya da zorla evlendirilen kız çocuğu sayısının 700 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Eğer müdahale edilmezse 2030 yılında bu rakamın 950 milyon civarında olacağı öngörülüyor. Sadece Türkiye için değil dünya için de önemli bir gündem maddesi olan erken yaşta ya da zorla evlendirilme konusunda sosyal bilinç oluşturmak adına çok anlamlı bir proje başlatıldı" diye konuştu.



Görün Bizi Projesi'nin hedeflerinden bahseden Kavuncu, kız çocuklarının haklarını savunmak ve soruna dikkat çekmek için projeyi başlattıklarını belirtti. Kavuncu, "Bizler kız çocuklarımızın sesi olup, başta aileler olmak üzere toplumsal farkındalığı arttırmak adına bu özel projeyi başlattık. 25 Kasım-10 Aralık Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan cinsiyete dayalı şiddete karşı 16 günlük aktivizm kampanyası kapsamında cinsiyete dayalı şiddeti kınayan, parlak bir geleceğin ifadesi olan 'turuncu' renk ile birlikte çocuk hakları ihlali kabul edilen kız çocuklarının erken ya da zorla evlendirilmesi sorununa dikkat çekmek istiyoruz. Kız çocuklarımızın erken veya zorla evlendirilmesine yönelik başlattığımız toplumsal sosyal sorumluluk projemiz 'Görün Bizi Projesi' ile kız çocuklarının sesi olup, düzenlenecek panel ve eğitimlerle bu konuda sosyal bilinci yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Yazar İpek Ongun da projenin destekçileri arasında yer alarak toplantıda bir konuşma yaptı. Kız çocuklarının eğitiminin toplumun gelişmesine büyük yansıması olduğunu belirten Ongun, "Çok sevdiğim ve sık kullandığım bir söz vardır. 'Bir erkeği yetiştir bir birey kazanırsın, bir kadını yetiştir bir aile kazanırsın.' Peki, bir kadını 13-14 yaşında evlendirirsek o hangi bilgi birikimiyle gelecek kuşakları yetiştirecek? O yaşta evlenen bir kız çocuğu ne ortayı, ne de liseyi bitirme şansına sahip. Üniversiteyi ise hayalinde bile göremeyecektir. O zaman doğru dürüst eğitim alamamış, daha kendisi çocuk bu kadın, nasıl bir kuşak yetiştirecek? O nedenle mesajımız 'bir erkeği eğit topluma bir birey kazanırsın, bir kız çocuğunun eğitimini engelleme bir aile kazanırsın' olmalı" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından paneller gerçekleştirildi. Programın sonunda projeye destek verenlere plaket ve çiçek verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA