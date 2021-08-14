Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı
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Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşıyla karşılaşan aşık, arkadaşlarıyla birlikte içkili mekanı taradı Denizli'de eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşıyla karşılaşan aşık, genç kızı zorla götürmek isteyince mekan sahibiyle tartışma yaşadı.

Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı

Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşıyla karşılaşan aşık, arkadaşlarıyla birlikte içkili mekanı taradı

DENİZLİ - Denizli'de eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşıyla karşılaşan aşık, genç kızı zorla götürmek isteyince mekan sahibiyle tartışma yaşadı. 7 arkadaşıyla birlikte geri dönen aşık, pompalı tüfek ve otomatik silahlarla içkili mekanı taradı.

Olay, 9 Ağustos akşamı Bekilli ilçesinde faaliyet gösteren bir içkili mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muhammed M. arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gazinoya geldi. Alkol alıp eğlenmeye başlayan Muhammed M., bir anda kız arkadaşı Rümeysa Ö'yü karşısında görünce büyük çok yaşadı. Kız arkadaşının alkollü mekanda çalıştığını öğrenince çılgına gönen Muhammed M., genç kızı zorla mekandan alıp götürmek istedi. Bunun üzerine mekan sahibiyle aralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mekana birlikte geldiği 7 arkadaşıyla birlikte dışarı çıkan Muhammed M., araçlarında bulunan pompalı tüfek ve otomatik silahlarla geri döndü. Öfkeli grubun rastgele ateş etmeye başlaması üzerine içeride can pazarı yaşadı. Çalışan ve müşterilerin panik halinde kaçışmaları arasında grup ile mekan sahibi arasındaki silahlı çatışma devam etti. Masaların altına girerek ve eşyalar ile araçların arkasına gizlenerek ateş etmeye devam eden öfkeli grup, Muhammed M'nin kız arkadaşını da yanlarına alarak bölgeden uzaklaştı.

Silahlı çatışma yaralanan mekan sahibi ve 2 çalışanı, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyon sonucu, olaya karışan 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Daha önce hiçbir suça karışmamış olan Sedat Ö. (29), Samet Ş. (20), Tamer B. ve Zeki G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemal D. ve Muhammed M'nin kız arkadaşı Rümeysa Ö. İse adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Firari durumdaki olayın asıl şüphelileri olan Muhammed M. ve Zeyni K'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Aranan şüphelilerden Muhammed M'nin "Adam Öldürmek Cürümleri, Kasten Yaralama, Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" gibi suçlardan 5, Zeyni K'nin is benzer suçlardan 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı
Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı
Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı
Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı
Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı
Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı
Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı
Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı
Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı
Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu böyle taradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas

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