Kız arkadaşını darbettiği öne sürülen sanığın 1 yıla kadar hapsi istendi
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Kız arkadaşını darbettiği öne sürülen sanığın 1 yıla kadar hapsi istendi

Kız arkadaşını darbettiği öne sürülen sanığın 1 yıla kadar hapsi istendi
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Kız arkadaşı Sırp model Tanja Dukic'i darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan organizatör Çağrı Mehmet Reşat Tortop'un 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Kız arkadaşı Sırp model Tanja Dukic'i darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan organizatör Çağrı Mehmet Reşat Tortop'un 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tortop ve avukatı katıldı.

Müşteki Tanja Dukic'in avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Gelen evrakların okunduğu duruşmada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK), sanığın olay tarihindeki cep telefonu HTS kayıtlarına dair istenen raporun dava dosyasına girdiği bildirildi.

Rapora karşı diyecekleri sorulan müşteki avukatı, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, HTS kayıtlarına göre de olaydan sonra 112'yi aramadığının ortaya çıktığını söyledi.

Bakanlık avukatı, sanığın herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını isterken, sanığın avukatı ise müvekkilinin olay günü 112'yi değil 2 kez özel bir hastaneyi aradığını kaydetti.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın Dukic'i darbettiğinin Adli Tıp Kurumu raporu, ifadeler ve delillerle sabit olduğunu ancak "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını belirtti. Savcı, sanığın "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Tortop, davanın 2 yıldır sürdüğünü ve sürekli yalan beyanlarda bulunulduğunu ifade ederek, "Müştekinin raporlu ilaç kullandığını söyledik, kabul etmediler. 8 saat tekme tokat dövdüğümü iddia ettiler, fotoğraflarda da belli sadece sürtünmeye dayalı izler var. 110 kilo 190 santimetre boyunda insanım. 8 saat darbetsem çok ağır bir sonuç ortaya çıkardı. Müştekinin bipolar olduğuna dair Sırp makamlarından alınmış raporu dosyaya sunduk. Ben bu kıza vurmadım. O gece intihar etmeye çalıştı. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuş, bileklerini kesmişti. Kollarındaki morarmalar intihar etmesin diye bileklerini sıktığım için oluşmuştur. Ölseydi şimdi hapishanede olacaktım. Karar sizin." diye konuştu.

Sanığın avukatı ise mütalaaya katılmadığını söyleyerek, savunma hazırlamak için ek süre talep etti.

Mahkeme, süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca hazırlanan iddianamede, birlikte yaşayan Sırp asıllı model Tanja Dukic ile organizatör Çağrı Tortop arasında 2 Haziran 2019'da kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, Tortop'un Dukic'e vurarak yaraladığı ve bıçakla tehdit edip odaya kilitlediği anlatılmıştı.

Dukic'in adli muayene raporunda yaralandığının tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, Tortop'un "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kız arkadaşını darbettiği öne sürülen sanığın 1 yıla kadar hapsi istendi
Kız arkadaşını darbettiği öne sürülen sanığın 1 yıla kadar hapsi istendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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