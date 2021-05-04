Kız arkadaşı ile tartıştı, minibüsü uçuruma sürdü
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Kız arkadaşı ile tartıştı, minibüsü uçuruma sürdü

Kız arkadaşı ile tartıştı, minibüsü uçuruma sürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TOKAT (İHA) – Tokat'ta kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra minibüsü uçurumdan aşağı süren genç ağır yaralandı.

TOKAT (İHA) – Tokat'ta kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra minibüsü uçurumdan aşağı süren genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre. Gıj Gıj Tepesi'nde Ford transit marka minibüsün uçuruma yuvarlandığı ihbarını alan ekipler alarma geçti. Olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma devrilen araçta ağır yalanan Cem D.'ye (25) sağlık ekipleri müdahale etti. Sedyeye alınan genç polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile oldukça dik olan ormanlık alandan güçlükle çıkartılabildi. Yaralı ambulansla Tokat Devlet Hastanesi acil servinse sevk edildi.

Olay yerinde gözyaşlarına boğulan G.D. (17) yaşanan tartışmanın ardından erkek arkadaşının minibüse binerek uçuruma sürdüğünü ileri sürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı - TOKAT

Kız arkadaşı ile tartıştı, minibüsü uçuruma sürdü
Kız arkadaşı ile tartıştı, minibüsü uçuruma sürdü
Kız arkadaşı ile tartıştı, minibüsü uçuruma sürdü
Kız arkadaşı ile tartıştı, minibüsü uçuruma sürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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