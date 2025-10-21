Haberler

Kıskanmak 6. bölüm CANLI izleme linki var mı?

Kıskanmak 6. bölüm CANLI izleme linki var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ay Yapım imzasını taşıyan "Kıskanmak" dizisi, bu akşam saat 20.00'de NOW ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yayın tarihi yaklaştıkça merak giderek artarken, dizinin ilk bölümünü canlı izlemek isteyen izleyiciler "Kıskanmak 6. bölüm canlı izleme linki var mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı klasik eserinden uyarlanan ve senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı "Kıskanmak"ın yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Entrika, tutku ve güç mücadeleleriyle örülü hikâyesiyle dikkat çeken yapım, izleyicileri sürükleyici bir dünyaya davet ediyor. Peki, Kıskanmak 6. bölümü canlı izlemek mümkün mü?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinin güçlü oyuncu ekibinde; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi başarılı isimler bir araya geliyor.

Kıskanmak 6. bölüm CANLI izleme linki var mı?

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Paşazade ailesinin gösterişli hayatının ardında büyüyen, sevgisiz bir çocukluk geçirmiş Seniha'nın (Özgü Namal) geçmişiyle yüzleşme sürecini ve hayatını yeniden kazanma çabasını merkezine alan dizi; derin karakterleri ve çarpıcı anlatımıyla sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer almayı hedefliyor.

Kıskanmak 6. bölüm CANLI izleme linki var mı?

KISKANMAK DİZİSİ KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaraların şekillendirdiği iç dünyasına götürüyor. Tanıtımlarda Seniha'nın sabırla kurduğu planlar ve içinde büyüttüğü intikam duygusunun ilk sinyalleri dikkat çekerken, bu planlarını Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden yürüttüğü görülüyor.

KISKANMAK 6. BÖLÜM CANLI İZLE

"Kıskanmak" dizisinin bölümlerini NOW platformu üzerinden takip edebilir ve yayın saatinde canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kıskanmak 6. bölüm CANLI izleme linki var mı?

KISKANMAK 6. BÖLÜM ÖZETİ

Halit'in engellerine rağmen sınava giren Seniha, çalınan hayatını geri almak için harekete geçer. Ancak bu yolda büyük zorluklarla karşılaşır. Nüzhet ve Mükerrem'in iş için bir arada olması Nalan'ı çıldırtırken, Şaziye'nin şüpheleri artar. Nüzhet'e atılan suç, Nalan'la ilişkisini ciddi şekilde sınar. Seniha abisinin evliliğini ve itibarını sarsma planını yürütürken, annesine unutulmaz bir doğum günü hazırlar. Mediha'nın Mükerrem'le yüzleşmesi ise tüm dengeleri değiştirecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
10 ilde Narkokapan operasyonu: 370 kişi gözaltında

10 ilde yüzlerce kişi gözaltında! İşte dev operasyonun detayları
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.