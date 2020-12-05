Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu

05.12.2020 08:16 | Son Güncelleme: 05.12.2020 08:20
Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu

EDİRNE'de, kısıtlamada, Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan ve engelli olduğunu belirterek sokakta kaldığını söyleyen Hakan Desteci'ye (32) polis yardımcı oldu.

EDİRNE'de, kısıtlamada, Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan ve engelli olduğunu belirterek sokakta kaldığını söyleyen Hakan Desteci'ye (32) polis yardımcı oldu. Ekipler, Desteci'yi bir otele yerleştirirken, kentin farklı noktalarında ise asayiş uygulamalarına devam etti.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla alınan yeni önlemler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de başladı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kentin farklı noktalarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Ekipler, uygulama sırasında yasaklara uymayan yaya ve araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri, kent merkezinde bir gencin kalacak yer için yardım talebinde bulunduğu ihbarını aldı. Engelli olduğunu belirten Hakan Desteci, ekiplere pandemi dolayısıyla işsiz kaldığı Almanya'dan Türkiye'ye yeni bir hayat kurmak için kesin dönüş yaptığını söyledi. Türkiye'de geldikten bir süre sonra İstanbul'da kalan ve sonrasında Edirne'ye gelen Desteci, kalacak yer bulamadığı için yardım istediğini dile getirdi. Polis, ekipleri de Desteci'yi ekip aracıyla kentte bir otele yerleştirdi.

'PANDEMİDEN DOLAYI ALMANYA'DA İŞSİZ KALMIŞTIM'

Polislerin kendisine yardım ettiği için çok mutlu olduğunu kaydeden Desteci, "Sokakta kaldım, polis ağabeyden yardım istedim. 3 ay oldu Türkiye'ye geleli. Almanya'nın Köln şehrinden geliyorum. Frankfurt'tan biniş yaptım, İstanbul'da indim. Çok zor durumda kaldım. Dışarıda kaldım, evim yoktu. Bende otobüsle Edirne'ye yeni bir hayat kurmaya geldim. Geleli daha 2 gün oldu, sokaklarda yatıyorum. Pandemiden dolayı Almanya'da işsiz kalmıştım" dedi.

'POLİSLER BANA YARDIMCI OLACAK, ÇOK MUTLUYUM'

Edirne'de kendisine yeni bir hayat kurmak istediğini ifade eden Desteci, "Yeni bir hayat kurup çalışmak için de Edirne'yi tercih ettim. Türkiye'yi çok seviyorum. Biraz sonra emniyet ekipleri gelip bana yardımcı olacaklarını söylediler. Bu nedenle çok mutluyum. Yarın sabah da valiliğe gideceğim. Kalacak yer talebinde bulunacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu
Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu
Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu
Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu
Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu
Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu
Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu
Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu
Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

İlgili Haberler

Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi
Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi
Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu
Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu
'Hiçbir denetimin olmadığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir'
"Hiçbir denetimin olmadığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Özdemir Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Sörloth Fatih Terim Samet Aybaba Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada gidecek yeri olmadığını söyleyen gence polis yardımcı oldu - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 08:20:27. #1.15#
title