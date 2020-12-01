Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak
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Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak

01.12.2020 00:07 | Son Güncelleme: 01.12.2020 01:07
Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgede, kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan koronavirüs vakalarının görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda, sadece hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugünden itibaren hafta içi de uygulanacağı açıklanırken, kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahatin nasıl yapılacağı merak konusu olmuştu.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZNE TABİ OLACAK

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgede şehirlerarası seyahatle ilgili merak edilen detaya da yer verildi. Genelgede, kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacağı belirtildi.

İLK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BUGÜN BAŞLIYOR

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00'de başlayıp çarşamba sabah 05.00'te bitecek.

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  • Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.
  • Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.
  • Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.
  • Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00'de kapanacak.
  • Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.
  • Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.
  • Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

YÜZME HAVUZU VE HAMAMLARIN FAALİYETLERİ DURDURULDU

  • Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu.
  • AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirildi.
  • Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek.
  • Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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