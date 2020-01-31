Kişisel Verilerin Korunması Kurul'u, 2019 yılında 8 milyon 155 bin TL idari para cezası uyguladı!

31.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:55

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun 2019 yılında uyguladığı cezalar hakkında açıklamalarda bulunan Av. Bedia Teymur söz konusu suçların içeriği ve bedeli hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. 2019 yılı içerisinde 8 milyon 155 bin TL idari para cezası verildiğinin altını çizen Teymur, Kişisel Verilerin Korunması Kurul'unun verdiği cezalara ilişkin detaylar paylaştı.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURUL'UNUN 2019 YILI CEZA RAPORU

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") uyarınca kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun")'nda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek ile yetkilidir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yönetmelik'in 15. maddesi uyarınca Kurul, gerekli gördüğü kararları kamuya duyurabilmektedir. Yönetmelik'in ilgili maddesi kapsamında Kurul tarafından kamuya duyurulan kararlar çerçevesinde aşağıdaki tablodan görüleceği üzere 2019 yılı içerisinde 8 milyon 155 bin TL idari para cezası uygulamıştır.

SAYI:2019/104 - TARİH: 11.04.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 1.650.000

KARAR ÖZETİ: "Kamuoyuna yansıyan ve "Fotoğraf API" olarak adlandırılan Facebook kararı ile Facebook hakkında veri ihlali olduğu ve ihlalin oluşmaması gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı ve karara konu veri ihlalinin 19.09.2018 tarihinde tespit edilmesine rağmen Kuruma bildirim yapılmadığının ve 13.09.2018 - 25.09.2018 tarihleri arasında gerçekleşen veri ihlalinin ilgili kişilere 17.12.2018 tarihinde bildirilmeye başlandığı tespit edilerek idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5450/2019-104

SAYI: 2019/269 - TARİH: 18.09.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 1.600.000

KARAR ÖZETİ: Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan "başkasının gözünden gör", "doğum günü kutlayıcı" ve "video yükleyicinin" etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklanan veri ihlali kapsamında teknik ve idari tedbirlerde kusurunun bulunması ve söz konusu veri ihlalinin 25 Eylül 2018 tarihinde tespit edilmesine rağmen veri ihlali hakkında Kuruma bildirim yapılmadığı hususu da dikkate alınarak idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5534/2019-269

SAYI: 2019/143 - TARİH: 16.05.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 1.450.000

KARAR ÖZETİ: Marriot International Inc. hakkında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması ve Şirket tarafından Kurula geç bildirim yapılması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5479/2019-143

SAYI: 2019/222 - TARİH: 17.07.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 730.000

KARAR ÖZETİ: Dubsmash Inc. hakkında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması ve Şirket tarafından Kurula geç bildirim yapılması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5523/-Dubsmash-Inc-hakkinda-Kisisel-Verileri-Koruma-Kurulunun-17-07-2019-Tarihli-ve-2019-222-Sayili-Karari-Ozeti

SAYI: 2019/141 - TARİH: 16.05.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 550.000

KARAR ÖZETİ: Clickbus Seyahat Hizmetleri A.Ş. hakkında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması ve Şirket tarafından Kurula geç bildirim yapılması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5479/2019-143

SAYI: 2019/144 - TARİH: 16.05.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 550.000

KARAR ÖZETİ: Cathay Pasific Airway Limited hakkında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması ve Şirket tarafından Kurula geç bildirim yapılması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5480/2019-144

SAYI: 2019/255 -TARİH: 27.08.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 500.000

KARAR ÖZETİ: Bir Turizm Şirketi hakkında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması ve Şirket tarafından Kurula geç bildirim yapılması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5537/2019-255

SAYI: 2019/254 - TARİH: 27.08.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 180.000

KARAR ÖZETİ: S Şans Oyunları A.Ş. hakkında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması ve Şirket tarafından ilgili kişilere bildirim yapılmaması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5535/2019-254

SAYI: 2019/23 - TARİH: 14.02.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 150.000

KARAR ÖZETİ: Teknik servis hizmeti veren firmanın müşterilerine verdiği form/takip numarasının son hanelerinin değiştirilmesi yoluyla farklı kişilere ait kişisel verilere ulaşıldığı yolunda Kuruma iletilen ihbar hakkında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5464/2019/52

SAYI: 2019/277 - TARİH: 18.09.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 100.000

KARAR ÖZETİ: Bir Banka tarafından ilgili kişinin, kişisel verisi olan cep telefonu numarasının veriliş amacı dışında kullanılması hakkında kişisel verilerin işlenmesinde "belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkelerine uyulması zorunluluğuna aykırı davranılması ve veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5545/2019-277

SAYI: 2019/294 - TARİH: 01.10.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 100.000

KARAR ÖZETİ: Bir havayolu taşımacılık şirketinin sunduğu sadakat programını kullanan ilgili kişinin kullanıcı adı ve parola bilgilerini değiştirme talebi karşısında ilgili kişiden arkalı önlü kimlik görüntüsü talep eden, ilgili kişinin kimlik görüntülerinin silinmesi talebine ise verilerin sistemlerinde tutulmadığı ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığı yanıtını veren veri sorumlusu hakkında yapılan şikayet hakkında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6556/2019-294

SAYI: 2019/331 - TARİH: 07.11.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 100.000

KARAR ÖZETİ: Bir sigorta şirketi hakkında ilgili kişi tarafından alenileştirilen cep telefonu numarasının, alenileştirme amacı dışında işlenmesi konulu şikayet üzerine veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6623/2019-331

SAYI: 2019/352- TARİH: 21.11.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 100.000

KARAR ÖZETİ: Bir banka hakkında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması ve Kurula geç bildirim yapılması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6656/2019-352

SAYI: 2019/204 - TARİH: 08.07.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 75.000

KARAR ÖZETİ: Bir yatırım şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmadan işlenmesi ve reklam/bilgilendirme amaçlı aranması hakkında Kurula yaptığı başvuru hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5517/2019-204

SAYI: 2019/52 - TARİH: 05.03.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 50.000

KARAR ÖZETİ: Teknik servis hizmeti veren firma tarafından 14.02.2019 tarih ve 2019/23 sayılı Kurul kararının yerine getirilmemesi üzerine idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5464/2019/52

SAYI: 2019/166 - TARİH: 31.05.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 50.000

KARAR ÖZETİ: Bir avukat hakkında "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek" yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5497/2019-166

SAYI: 2019/162 - TARİH: 31.05.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 50.000

KARAR ÖZETİ: Bir anonim şirket hakkında, şikâyetçinin kişisel verisi olan cep telefonu numarası bilgisinin kendisine reklam içerikli mesaj gönderilmesi suretiyle kullanılmasının kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5495/2019-162

SAYI: 2019/276 - TARİH: 18.09.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 50.000

KARAR ÖZETİ: Sevinç Eğitim Kurumları hakkında kişisel veri işleme şartları olmaksızın ilgili kişinin cep telefonuna reklam amaçlı kısa mesaj göndermesine ilişkin yapılan şikayete ilişkin kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyleidari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6558/2019-276

SAYI: 2019/332 - TARİH: 07.11.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 50.000

KARAR ÖZETİ: Bir doktor hakkında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6624/2019-332

SAYI: 2019/159 - TARİH: 31.05.2019 - CEZA MİKTARI (TL): 20.000

KARAR ÖZETİ: Bir varlık yönetim şirketi tarafından ilgili kişinin telefon numarasına aynı içerikteki mesajların farklı tarihlerde birden fazla gönderilmesinin veri sorumlusunun sahip olduğu hakkı kötüye kullanımı olarak değerlendirilmesi ve bu durumun kişisel verilerin işlenmesinin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesine aykırılık teşkil etmesi hususu göz önünde bulundurularak gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5494/2019-159

Kaynak: www.teymurhukuk.com