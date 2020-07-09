Kışın tarlada, yazın ocak başında çalışıyorlar
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Kışın tarlada, yazın ocak başında çalışıyorlar

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi sakinleri, kışın bahçe ve tarlalarında çalışırken, yazın ise turizm sezonu ile beraber taş ocaklarda pişirdikleri bazlama ve köy ekmeği ile geçimlerini sağlıyorlar.

Kışın tarlada, yazın ocak başında çalışıyorlar
09.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:37

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi sakinleri, kışın bahçe ve tarlalarında çalışırken, yazın ise turizm sezonu ile beraber taş ocaklarda pişirdikleri bazlama ve köy ekmeği ile geçimlerini sağlıyorlar.

Aydın'ın turizm merkezlerinden olan Kuşadası ilçesine ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na gitmek için yerli ve yabancı turistlerin yol güzergahı üzerinde bulunan Ağaçlı Mahallesi sakinleri turizm sezonunda hareketliliğin başlaması ile ocak başına geçti. Mahalle sakinleri taş ve sac ocaklarda pişirdikleri, bazlama, köy ekmeği ve gözlemeleri turistlerin yol güzergahı üzerinde bulunan dükkanlarında müşterilerine sıcak olarak servis ediyor.

Yaklaşık 15 yıldan bu yana köy ekmeği ve bazlama satarak geçimini sağlayan Ağaçlı Mahallesi sakinlerinden Kezban Tarakçı, aile üyeleri ile birlikte bu işi yapıyor. Oğlu, kızı ve akrabaları ile birlikte bazlama ve köy ekmeği satarak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Kezban Tarakçı, "Malum pandemiden dolayı geçtiğimiz yıllardaki gibi işlerimiz çok iyi değil. Son bir haftadan bu yana yavaş yavaş bir hareketlenme var. Özellikle hafta sonlarında Kuşadası tarafına gitmek isteyen turistler mahallemizden geçen yolu kullanıyor. Tabi mahallemizin gözleme ve bazlamaları herkes tarafından biliniyor. Buradan geçen vatandaşlar meşhur bazlamalarımızdan almadan ayrılmıyor. Bizde üreterek, ekmeğimizi kazanıyoruz" dedi.

Annesi ile birlikte çalışarak ocak başında gözlemeleri pişiren Ferdi Tarakçı ise, "Annem uzun yıllar turistik bölgelerde bu işi yapmış. 7 yıldan bu yana ise aile fertleri ile birlikte Mahallemizde bu işi yapıyoruz. Günlük ortalama hafta içi 50, hafta sonu ise 100'ü aşkın bazlama ve köy ekmeği satıyoruz. Ailemizi geçindirmenin derdindeyiz. Kışın bağ bahçelerde tarıma katkı sunarken, yazın ise turizme hizmet ediyoruz. Pişirdiğimiz ekmekleri satın almak için gelen vatandaşlar sadece ekmek için değil, diğer ihtiyaçlarını da gidermek için bölgedeki esnaflara uğruyorlar. Bu sayede mahallemiz oldukça tanınır hale geldi" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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