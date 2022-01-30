KIŞ ORTASINDA, İKLİM KRİZİ VE ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KULAÇ ATTILAR

DATÇA, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 16. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu bu yıl iklim krizi ve orman yangınlarına dikkat çekmek için yapıldı. 15 derece hava sıcaklığı ve 17 derece deniz suyu sıcaklığında yapılan maratona 99 erkek, 50 kadın olmak üzere toplam 149 yüzücü katıldı.

Datça Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından, Datça Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkıları ile ilçe merkezinde ki Taşlık Plajı'nda gerçekleştirilen maratona 99 erkek, 50 kadın olmak üzere toplam 149 yüzücü katıldı. Taşlık Plajı'nda, bugün saat 11.00'de Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan'ın startı ile başlayan maraton, 1500 metre kısa ve 3 bin metre uzun olmak üzere iki parkurda gerçekleştirildi.

Maraton, 15 derece hava sıcaklığı, 17 derece deniz suyu sıcaklığında yapıldı. Datça Kaymakamı Mesut Çoban açık deniz kış yüzme maratonunun bu yıl Türkiye'nin neredeyse tamamının karlar altında kaldığı bir döneme denk geldiğini belirterek, "Bu yıl maratonunumuzu, iklim krizi ve orman yangınları konusunda farkındalığa katkıda bulunmak için düzenledik. Datça'mızın tanıtımına ve reklam değerine katkı sunmak adına önemsediğimiz bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'MARATON TANITIMA KATKI SAĞLAYACAK'

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar törende yaptığı konuşmada, Datça'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen açık deniz kış yüzme maratonunun çok daha uzun yıllar yapılması dileğinde bulunarak, "Bu yıldan itibaren bu organizasyonun, her yıl ocak ayının son cumartesi günü yapılmasına karar verdik. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu sayesinde Datça'mızın sadece yurt içinde değil, dünya genelinde tanıtımına katkı sağlayacağını umut ediyorum" dedi. Datça'da güzel bir günde yüzme maratonu yapıldığını ifade eden MUTSO Başkanı Ercan, "Türkiye'mizin en güzel coğrafyalarından Muğla'mızın Datça ilçesinde yapılan maratona katılım sağlayan tüm sporcuları kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 1500 metre kısa parkur yarışlarında erkeklerde 29 yaşındaki Emre Öztürk birinci gelirken, kadınlarda birinciliği ise nişanlısı Yonca Şevval Erdem'in (25) kazanması dikkati çekti. 16. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda dereceye giren yüzücüler ise 'Uzun Parkur' erkekler yarışında birinci Emrah Karaboğa, ikinci Mert Acun, üçüncü Mehmet Zeki Özkol olurken, kadınlarda birinci Bengisu Avcı Erdoğan, ikinci Zeliha Batay, üçüncü Seda Kansuk oldu. 'Kısa Parkur' erkekler yarışının birincisi Emre Özturk, ikincisi Okan Ulaş, üçüncüsü Timuçin Gülaç olurken kadınlar yarışında ise birinci Yonca Şevval Erdem, ikinci Çilem Çelik, üçüncü Nida Ozdemir oldu.