Kırtasiyelerde okul öncesi hazırlıklar tamamlandı
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Kırtasiyelerde okul öncesi hazırlıklar tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

- Kırtasiyelerde okul öncesi hazırlıklar tamamlandı Hazırlıklarını tamamlayan kırtasiye işletmecileri öğrencileri bekliyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim duyurusunun ardından kırtasiyelerde okula dönüş hazırlıkları başladı.

- Kırtasiyelerde okul öncesi hazırlıklar tamamlandı

Hazırlıklarını tamamlayan kırtasiye işletmecileri öğrencileri bekliyor

VAN - Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim duyurusunun ardından kırtasiyelerde okula dönüş hazırlıkları başladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, okulların açılışına ilişkin yaptığı basın açıklamasında 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime başlanacağını duyurmasıyla birlikte, pandemi döneminde okulların kapanmasından dolayı ekonomik sıkıntı yaşayan kırtasiyelerde okul hazırlıkları başladı.

Okul öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen kırtasiye işletmecisi Murat Bayram, "Maalesef iki yıldır pandemiden dolayı özellikle kırtasiye sektörü ciddi anlamda bir eksiklik hissetti. Okulların kapalı olması kırtasiye sektörü tamamen durdurdu. Bu anlamda kırtasiyelere maalesef yeteri destek sağlanamadı. Yapılan yardımlar kırtasiye sektöründe ciddi anlamda yer bulmadı. Kırtasiyeler birebir okullarla ilgili olduğu için okulların kapatılmasıyla kırtasiye sektöründe de ciddi mağduriyetler yaşadı ve kırtasiye sahipleri ayakta kalabilmek için iki yıldır mücadele veriyor. Birçoğu kirasını ödeyemedi, birçoğu çekleri yazıldı, keza bizde de maalesef bu durumlar yaşandı. Ziya Selçuk istifa etmeden önce 6 Eylül'de okulların tamamının açılacağını söylemişti ve kısa bir süre önce istifa etti. Oun yardımcısı yine Mili Eğitim Bakanı olarak göreve atandı. Oda kesin olarak okulların artık 6 Eylül de itibaren yüz yüze açılacağını söyledi" dedi.

"Hazırlıklar tamam müşterilerimizi bekliyoruz"

Heyecanla öğrencileri beklediklerini ifade eden Bayram, "Bizlerde şuan ona binaen hazırlıklarımızı yaptık, sezona hazırız diyebiliriz. 2 yıllık bir süreçten sonra umut ediyoruz ki kırtasiye sektörü başta olmak üzere bütün iş yerleri kesintisiz bir şekilde bu yıl açık olur. Okulların kapanmaması en büyük temennimiz çünkü takdir edersiniz ki geçen yılda okulları bir ay açıp ondan sonra tamamen kapattılar. Biz ümit ediyoruz ki bu yıl böyle bir sorunla karşı karşıya gelmeyiz, sonuç itibari ile çalışanlarımız var, kiralarımız var, Van'da malum kiralar zaten yüksek, bunu karşılayabilmemiz içinde bu yıl okulların kapanmamasını istiyoruz. Bu anlamda herkes üzerine düşen görevi inşallah yerine getirir. Aşılamalar yapılıyor, aşılamalar her ne kadar halk içerisinde ciddi anlamda yer edinemediyse de büyük çoğunlukta yapılmış durumda, bu anlamda müşterilerimizi bekliyoruz, herkes için bütün sektörler için hayırlı bir sezon olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Kırtasiyelerde okul öncesi hazırlıklar tamamlandı
Kırtasiyelerde okul öncesi hazırlıklar tamamlandı
Kırtasiyelerde okul öncesi hazırlıklar tamamlandı
Kırtasiyelerde okul öncesi hazırlıklar tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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