Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

10.03.2021 18:04 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:09
Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Akçakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Akçakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akçakent ilçesinden Kırşehir'e seyir halindeki Mehmet Kaya, yönetimindeki 40 AAR 425 plakalı otomobil ile Mahsenli bölgesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Kaya, kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralı kurtulan B.K. ise Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaya'nın ise cansız bedeni Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın yaşanan kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
TUNCAY: Allah rahmet etsin
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