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Kırşehir buz tuttu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kırşehir buz tuttu

Kırşehir'de, etkisini gösteren soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, 1 dakika dışarıda kalan çay bardağı buzlandı.

ÇAY, AFYON (İHA) - Kırşehir'de, etkisini gösteren soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, 1 dakika dışarıda kalan çay bardağı buzlandı.

Kırşehir'de eksi 12 dereceye inen soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin buz tutan caddeleri vatandaşlara zor anlar yaşatırken, çaycılar da müşterilerine sıcak çay götürmekte zorlanıyor. Çay ocağı işleten Mustafa Sarı, çay bardaklarını en az 4 kez sıcak su ile yıkamasına rağmen çayın dışarıya götürülen çayın soğuduğunu dile getirerek, "Keşke kar yağışı devam ediyor olsaydı. 3 gündür yağış yok her yerde buz sarkıtları oldu. Esnafa çay ocağımızdan çayımızı sıcak gönderdiğimiz halde soğuk geliyor diyor. Bardaklar ise anında dışarıda donuyor. Eksi 12 ile 16 derece arasında soğuk var ve bizde ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Vatandaşa cenaze zulmü

Öte yandan, kentte soğuk hava etkisini gösterince CHP'li Kırşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü görevlilerinin de ilçeye cenaze taşımak istemediği iddia edildi. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde bir yakınını kaybeden vatandaş, yetkililerin cenazesini Kaman ilçesine götürmemesine tepki gösterdi. Hastanenin morg girişi önünde mezarlıklar müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek yaşadıklarını anlatan Cabir Yılmaz, "Mezarlıklar müdürlüğü görevlileri Kaman ilçesine cenaze aracı gönderemeyeceklerini söylediler. Ben de Kaman ilçesini arayarak cenaze nakil aracı istedim. Neden böyle yaptıklarını ise anlamadım. İşte CHP zihniyeti bu" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kırşehir buz tuttu

Kırşehir buz tuttu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mezarlıklar Müdürlüğü, Kırşehir, Cenaze, Çay, Yerel, Haber

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