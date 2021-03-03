Kırsaldaki dar gelirli kız çocukları, ücretsiz kaldıkları yurttaki kursla hayallerine kavuşacak

Diyarbakır'da özellikle kırsalda yaşayan yetim, öksüz ve dar gelirli ailelerin kız çocuklarına ücretsiz barınma imkanı sağlayan ve üniversiteye hazırlık kursu verilen "Konuk Evi Kız Yurdu" hizmete girdi.

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermeye başlayan 170 kişi kapasiteli "Konuk Evi Kız Yurdu"nda kız çocuklarının barınma ve yemek gibi ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

Sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi salgın tedbirlerinin alındığı yurtta, dersliklerin yanı sıra kütüphane, bilgisayar ve satranç odası yer alıyor.

Yurtta kalan Aynur Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liseyi bitirdikten sonra psikolog olma hayaliyle kısıtlı imkanlarla köyde ders çalıştığını söyledi.

Kız çocuklarına ücretsiz barınma ve üniversiteye hazırlık kursu imkanı sunan yurdun hizmete girmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Şahin, "Geldik, hocaları, ortamı gördük maddi ve manevi büyük bir güç ve destek gördük. Hayalini bile kuramadığımız bir gerçekle karşılaştık. Bir erkek çocuğunu dışarı gönderebiliyorlar ama bu bir kız çocuğu için çok sınırlı. Kız çocuğu kendi evinde ortamını kurmak zorunda, evin sorumluluğu da bazen kız çocuğunda oluyor. Hem ders hem de evin sorumluluğu zor oluyor." dedi.

Şahin, yurdun kız çocukları için büyük bir nimet olduğunu ifade ederek, "Burada hayallerimize kavuşacağımıza gönülden inanıyoruz. Her şeyinin ücretsiz olması öğrencilere büyük bir destek. Maddi açıdan sıkıntı yaşayan bir insan burada hem barınabiliyor hem de ücretsiz eğitim alabiliyor. Bu çok iyi çünkü herkes aynı imkanlara sahip değil." ifadelerini kullandı.

Aynur Şahin, yurdun açılmasında başta Vali Karaloğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Burası aile sıcaklığında bir yer"

Medine Kılınç, en büyük hayalinin doktorluk olduğunu, maddi imkansızlıklardan dolayı ailesinin kendisini dershaneye gönderemediğini kaydetti.

Okumak için mücadele ettiğini aktaran Kılınç, köyde evlerinin çok kalabalık olması nedeniyle çalışamadığını dile getirdi.

Kılınç, "Hayallerimden vazgeçecektim, artık pes edecektim. Böyle bir yurdun açıldığını duyunca çok mutlu oldum. Hayata tekrar sarılma ve bir şeyler başarabileceğime inancım arttı. Burası aile sıcaklığında bir yer. Kendi evim gibi rahatım. Bu yurtta beş yıldızlı otel rahatlığında adım adım hayallerime ilerliyorum. Bu imkanı bize sağlayan Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, daha önce sınava hazırlanan çocuklara yönelik yurdun bulunmadığını, Vali Karaloğlu'nun özellikle kırsalda bu imkanı olmayan çocuklara dönük fırsat eşitliği sağlama adına böyle bir yurdun açıldığını bildirdi.

Kesen, şunları söyledi:

"Kızlarımız ne istiyorlarsa ona ulaşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımıza 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyoruz. Bu kız çocuklarımız vatanını, milletini, şehrini sevecek, gelecekler inşa edecekler. Yarının büyükleri, anneleri olacaklar, bizim için onlar çok kıymetli. Onlar için her türlü imkanı devlet ve yerel yönetim olarak sunuyoruz."

"Çok büyük başarı öyküleri çıkacaktır"

Yurt Müdürü Leyla Akay, alanında uzman öğretmenler tarafından öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanması için büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Kırsalda yaşayan kızların hayalleri için bir arayışa girdiklerini dile getiren Akay, üniversiteye hazırlık aşamasında ümitlerini yitiren kızlara umut olduklarını anlattı.

Bir aile sıcaklığında öğrencilere bütün imkanları bir arada bulabilecekleri bir ortam sunduklarını ifade eden Akay, "Bu proje gerçekleşmemiş olsaydı 170 öğrencimizin belki umutları suya düşmüş olacaktı. Projeyle nice güzel kızımıza umut kapısı açacağız. Burası kızlarımız için bir umut kaynağı oldu. İnanıyoruz ki buradan çok büyük başarı öyküleri çıkacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan