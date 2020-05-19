Kırsalda çalışanlar keneye karşı temkinli
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Kırsalda çalışanlar keneye karşı temkinli

Kırsalda çalışanlar keneye karşı temkinliSİVAS'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının artması üzerine tarlada ve arazide çalışan çiftçiler önlemlerini almaya başladı.

Kırsalda çalışanlar keneye karşı temkinli
19.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:49

Kırsalda çalışanlar keneye karşı temkinli

SİVAS'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının artması üzerine tarlada ve arazide çalışan çiftçiler önlemlerini almaya başladı. Çiftçiler arazide pantolonlarını çoraplarının içine koyarak çalışıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin KKKA vakalarının bu yıl vakaların normalden daha erken görülmeye başladığını açıkladı. Prof.Dr. Çetin, "Bbu sene maalesef 1,5 ay önce bir sürede KKKA vakaları gelmeye başladı. Özellikle Yozgat Akdağmağdeni, Yıldızeli civarı ve yukarıdaki Kelkit Vadisi civarından vakalarımız geldi. Bizim geçen yıl bu dönemde vaka sayılarımız 7 ila 8 iken şu anda 40'ları bulan vakalarımız var. Bunların yaklaşık 8-9'u çocuk. Bu zamana kadar 1 can kaybımız oldu. Şu anda 35 yatan hastamız var. Bunların tedavileri yapılmaktadır. Geçen yıldan 1,5 ay daha erken bir şekilde kene popülasyonu ve vakalarımız çok hızla arttı. Geçen yılki rakamlarımızın 6-7 katı daha fazla vakamız var. Geçen yıl 122 vakamız vardı ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl şu ana kadar vakamız 40'ı buldu. Eğer tedbir alınmaz ise bu sene kene vakalarının çok fazla sayıda göreceğimizi ve hasta sayımızın da yine aynı şekilde çok yüksek olacağını ön görüyoruz" dedi.

Kenelerin çok hızlı ürediğini ifaden eden Profr.Dr. Çetin, özellikle kırsalda çalışan kişilerin, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanların risk altında olduğunu söyledi.

'KÜÇÜCÜK BİR ŞEY BİZİ ÖLDÜRMESİN'

Öte yandan yaklaşık 20 yıldır kene ısırmasına bağlı KKKA vakalarının rastlandığı bölgede halk, uzmanların uyarılarına mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Çetinkaya (58), "Kene gördük. Ama zararlı olanına daha denk gelmedi. Arazide gezdikten sonra eve gittiğimizde üzerimizde kene denk geliyor. Önlem olarakta pantolonlarımızı çorapların içine koyuyoruz" dedi.

Yusuf Günen de (52) kene vakalarını zaman zaman duyduklarını ve mümkün olduğu kadar dikkat ettiklerini belirterek, "Pantolonlarımızı çorabın içine koyuyoruz. Vatandaşların dikkat etmeleri gerekiyor. Biz hayvanları ilaçlıyoruz. Kene ilacı kullanıyoruz. Araziye çıktıktan sonra devamlı kontrol etmek gerekiyor" dedi.

Uzun yıllardır tarımla uğraşan Orhan Karakaş ise, "Keneye karşı bilinçliyim. Kene yapıştığında çıkarılması konusunda da bilgiye sahibim. Keneyi kendimiz çıkarmadan hastaneye gitmemiz gerekiyor. Önlem olarak da pantolonlarımızı paçaların içine koyuyoruz. Açık renkli elbiseler giymeye özen gösteriyoruz. Ben arazide oturacağım yeri de devamlı kontrol eder öyle otururum. Aslında beni örnek gösterirler keneden korktuğum için. Bir aslan tarafından öldürülmek var, bir de kene tarafından. Küçücük bir şeye öldürtmeyelim kendimizi. O kadar da ucuza gitmeyelim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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