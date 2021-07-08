Kırsal mahallede 'golf' şöleni

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, görev yaptığı okulun öğrencilerinin tamamını lisanslı sporcu haline getiren, yaygın olmayan spor branşlarıyla tüm öğrencilerin ve mahalle halkının hayatına farklılık katan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı öncülüğünde, kırsal Eziler Mahallesi'nde golf...

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, görev yaptığı okulun öğrencilerinin tamamını lisanslı sporcu haline getiren, yaygın olmayan spor branşlarıyla tüm öğrencilerin ve mahalle halkının hayatına farklılık katan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı öncülüğünde, kırsal Eziler Mahallesi'nde golf turnuvası düzenlendi. Genç yaşlı çok sayıda vatandaşın katıldığı turnuva, renkli görüntülere sahne oldu.

Güney ilçesine 14 kilometre mesafedeki kırsal Eziler Mahallesi'ndeki Mustafa Kaçmaz Ortaokulu'na 4 yıl önce tayin olan Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı, tüm öğrencilerinin ve mahalle halkının hayatına farklılık kattı. Arı, çocuklara sporu sevdirmek için, curling, bocce, dart, hemsball, korfboll, golf, hokey, oryantiring, golf gibi yaygın olmayan branşlarla tanıştırdı.

Okuldan arta kalan zamanlarda, kekik ve tütün tarlalarında çalışan öğrencilerini spora yönlendiren Arı, 120 öğrencisinin tamamının çeşitli branşlarda lisanslı sporcu yaptı. Arı'nın öğrencileri okulda aldıkları eğitimin ardından çok sayıda il ve bölge birincilikleri elde etti. Öğrenciler katıldıkları müsabakalarda 17 birincilik, 12 ikincilik 10 üçüncülük, 1 kez de dördüncülük kupası kazandı. Geçen süre zarfında, mahallede yaşayanlar da bu spor dallarına ilgi duymaya başladı. Mahallede, Arı öncülüğünde yetişkinlerin oluşturduğu veteran hokey takımı kuruldu.MAHALLEDE GOLF HEYECANISabancı Vakfı'nın 'karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan ve topluma cesaret veren kişilerin' hikayelerini ele alan Fark Yaratanlar Projesi kapsamında Suat Arı, 'Bu köyde herkes sporcu' projesiyle 12'nci sezonun fark yaratanı seçildi. Spor kültürünün yerleştiği mahallede Arı öncülüğünde, Sabancı Vakfı'nın da destekleriyle 'Eziler Cup Golf Turnuvası' düzenlendi. Kırsal bir mahallenin ev sahipliği yaptığı golf turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.Şölen havasında yapılan turnuvaya 7'den 70'e çok sayıda mahalle sakini katıldı. Yöresel kıyafetleri ile turnuvaya katılan kadınlar golf oynamanın heyecanını yaşadı. Tarlalarında çalıştıktan sonra golf oynamaya gelen genç, yaşlı çok sayıda kişi, ilk kez golfle tanışıp, atış yapmanın deneyimini yaşadı. ' TÜRKİYE 'DE İLK DEFA BİR KÖYDE GOLF TURNUVASI DÜZENLİYORUZ'Etkinliği organize eden Beden Eğitimi öğretmeni Arı, mahallede spor kültürünü oluşturmayı hedeflediklerini ve başarıya ulaştıklarını söyledi. Mahalle okuluna tayin olduğu dönemde hiçbir lisanslı sporcu bulunmadığını, bunu değiştirmek için çabaladığını dile getiren Arı, evleri, tarlaları dolaşıp öğrencilerin yanı sıra velilerin de spora katılması için çalışmalar yaptığını ifade etti. Sporla bir köyün hayatını değiştirmek istediğini ifade eden Arı, "Öğrenciler için fazla bilinmeyen, malzemelerine ulaşabildiğim spor dallarını tercih ettim. Birlikte çalıştık, çeşitli branşlarda çok sayıda kupa ve birincilik kazandık. Öğrencilerden oluşturduğumuz hokey takımı Türkiye Hokey 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Kriket sporunda da kentin tek temsilcisiyiz. Türkiye'de ilk defa bir köyde golf turnuvası düzenliyoruz. İmkanlarının az olduğu yerlerde de bu sporların yapılabileceğini göstermek istedik. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Bütün köy halkı etkinlikte yer aldı. Bizim için çok keyifli bir turnuva oldu" açıklamasında bulundu.'SUAT ARI'NIN MÜTHİŞ BİR HİKAYESİ VAR'Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Suat Arı'nın projesinin 4 bin başvuru arasından seçildiğini ve destek görmeye hak kazandığını belirtti. Arı'nın görev yaptığı yerde çok iyi işlere imza attığını ifade eden Safkan, "Öğretmenimiz Suat Arı'nın müthiş bir hikayesi var. Bir köyü spor ile içiçe getirmiş. Tüm öğrencilerin lisanslı sporcu olmasını sağlamış. Kendisinin projesi çok etkileyici bir öykü. Bugün de burada bizim de desteklerimizle tüm mahalle sakinleri golf için buluştu. Çok güzel manzaralar oluştu. Başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.BASTONUNU BIRAKTI, GOLF OYNADI

Mahalle sakinleri daha sonra golf etkinliğine katıldı. Bastonu bırakıp golf oynadığını belirten 67 yaşındaki Cennet Yavuz, "Bugün ben de burada golf oynadım, oynayanları seyrettim. İlk kez golf oynadım, daha önce böyle bir şey bilmiyordum. Bana herkes topa güzel vurduğumu söyledi, tebrik etti. Mahallemiz için çok güzel bir gün oldu. Gençlerimiz için bunların devam ettirilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat