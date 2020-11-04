Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti

Jennifer Lopez, Beyonce, Kim Kardashian ve Madonna ABD'deki başkanlık seçimleri için oylarını kullandı. Dünyaca ünlü isimler, tercihlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Mevcut başkan Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı, Beyaz Saray'da 4 yıl boyunca görev yapacak ismin belirleneceği seçimlerde son oylar veriliyor. Tarihin en yüksek katılımlı seçimi olması beklenen 2020 ABD Başkanlık Seçimi dışında Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri de belirlenecek.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER OYLARININ RENGİNİ BELLİ ETTİ

Oy kullanan dünyaca ünlü isimler de tercihlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Onlardan dikkat çeken iki isim Jennifer Lopez ve Beyonce oldu. İki isim de Biden için oy verirken Kim Kardashian oyunun rengini açıklamadı.

KARDASHİAN TRUMP'A MI OY VERDİ?

Ancak Kardashian'ın üzerine giydiği kırmızı transparan kıyafet "Trump'a oy verdi" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Madonna ise Biden için oy verdiğini açıkladı.

ABD'deki seçimlerde mavi renk Biden için kırmızı renk de Trump için kullanılıyor.

İşte o fotoğraflar: