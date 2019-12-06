: "Kırmızı periler diyarı" yeni tesislerine kavuşacak

06.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:44

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan ve oluşumunun yanı sıra yapısı bakımından da Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Büyük Kanyon ile benzerlik taşıyan Narman Peribacaları, Resmi Gazeteyle ilan edilen doğal sit alanı kararıyla yeni tesislere kavuşacak.

Oluşum süreci 300 milyon yıl öncesine dayanan Narman Peribacalarında, Erzurum Valiliği, Büyükşehir ve Narman belediyeleri tarafından yürütülen çalışma sonucu tesis yapılabilmesi için ihaleye çıkıldı.

"Kırmızı periler diyarı" olarak adlandırılan ve Türkiye'nin doğal güzelliklerinden olan Narman Peribacaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tescil edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Narman Peribacaları'nın ihalesini yaptıklarını söyledi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesiyle ihaleyi ortak yaptıklarını ve valilik olarak kaynak temin edeceklerini bildiren Memiş, "Narman Peribacaları Resmi Gazetede yayınlanan kararla doğal sit alanı ilan edildi. O bölgede de atlı safari, atv safarisi, bisiklet safarisi, trekking, yürüyüş gibi hatta yapabilirsek balon turu yapacağız. En az 4-5 tane turist otobüsünün gelip konaklayabileceği veya oradaki tesislerden faydalanabileceği bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Şu anda orada hiçbir şey yok ama inşallah bunların hepsini 2020'de Erzurumlu kardeşlerimiz ve bütün Türkiye görecek." ifadelerini kullandı.

Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser ise Narman Peribacaları ile ilgili sit alanının ağustos ayında ilan edildiğini kaydetti.

Resmi Gazetede yayınlanan ilanın düzeltme ilanı olduğunu aktaran Eser, "Düzeltme ilanı, orada tesis yapacağımızdan bu tesisle ilgili parseller hariç tutularak yeniden ilan edildi." dedi.

Eser, Narman Peribacaları alanında 17 milyon metrekare alanın sit alanı ilan edildiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Biz düzeltme ilanıyla tesis yapabileceğiz. Tesis olmadığı zaman turistlerin ihtiyaçlarını giderecek bir alan yoktu ve biz orya günübirlik tesis yapmak istiyoruz. Bunu yapmamız iyi oldu. Sit alanı ilan edilmesi demek burada herhangi bir yapılaşma olmayacak. Doğayı bozmaması açısından bu iyi birşey ancak tesis yapamasaydık iyi olmayacaktı. Sayın Valimiz Okay Memiş ve milletvekillerimizin yoğun çabasıyla biz tesis yapacağımız parselleri sit alanından ayırdık. Bu şekilde düzeltme olması iyi oldu. Bundan sonra burada herhangi bir yapılaşma olmayacağı için doğal güzellik bozulmayacak. Böyle bir kazanımı oldu."

Kaynak: AA

Haber Videosu