"Kırmızı periler diyarı" turizme kazandırılacak

ERZURUM - Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesi işbirliğinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan, "kırmızı periler diyarı" olarak adlandırılan oluşumu ve yapısı bakımından dünyada sadece Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyan Narman Peribacaları'nın turizme kazandırılması amacıyla yapılan projenin protokolü imzalandı.

Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan Peri Bacalarının etrafında iyileştirme çalışmaları ve ziyaretçilerin kısa süreli ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak tesisler için ilk imzalar atıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser yaptıkları protokol ile tesis yapımı için ilk çalışmaları başlattı.

Doğa ve Doğa sporlarıyla ilgilenen profesyonel sporcularında katıldığı imza töreninde Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un turizme daha çok kazandırılması için görüş değerlendirdi.

Şehrin doğa sporlarıyla ilgili istihdamını ortak akıl ile arttırmayı amaçlayan Okay Memiş, Doğa gezileri, yayla yürüyüşleri, safari turları gibi projelerle Erzurum'un güzelliğine güzellik katılmasının amaçlandığını belirtti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum il temsilcisi Erdal Emeç, Narman Peribacalarının turizme kazandırılması konusunda Erzurum Valisi Okay Memiş'in kendileriyle iletişime geçtikleri ve projenin önemli bir hamle olacağını söyledi.

Dağ kayağı antrenörleri Yıldırım Beyazıt Öztürk ve Melikşah Tekin ise "Yabancı ve yerli turistlerin Erzurum'a gelmesi için çaba sarfediyoruz. Bunun için doğayı tahrip etmeden, ayrıntılarla ve özenle çalışılması gerekiyor" dedi.

Narman Peri Bacaları'nı gezdiğini ve çok etkileyici bir yer olduğunu bildiren Vali Memiş, "Dünyada ender bölgelerden bir tanesi fakat tuvalet ihtiyacınızı gidereceğiniz yer dahi yok. Bu konuda şaşkınlığımı ifade etmek isterim." dedi.

Vali Memiş; "Hemen hemen projeyi çizdik, bitmek üzere. Burada hemen başlayıp 2-3 ayda bitirmek üzere bir yer yapacağız. Bu tesiste 4-5 tane konaklama tesisi olacak ama herkesi konaklatacak durumda olmayacağız. Aynı anda 300 kişiye yemek verebileceğiz. En az 4 tane tur otobüsü geldiğinde karşılayabilecek bir tesis inşaatını başlatacağız. Orada bisiklet, atlı ve ATV'li safari ile trekking parkurları oluşturacağız. Bütçemizi denkleştiriyoruz ve bu protokolle ihaleyi yapıp işe koyulacağız. Bu şehre değer katmak istiyoruz. Erzurum'un bu işten daha çok para kazanmasını ve istihdam oluşturmak istiyoruz. Yeni parkur ve alanlar geliştirmek istiyoruz. Farkındalık oluşturmak için rafting, kano, bisiklet safari ve trekking bile yaptık" diye konuştu.

Vali Memiş, Rize'de 80 tane işletmenin olduğunu bildirerek, "Erzurum'da bu tarzda işletme yok. Biraz proaktif olmak zorundayız. Her şeyi devlet yapmaz. Biz devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Tesisi yapıp işletmecilere vereceğiz. Bu görevlere hava atmak için atanmadık ve seçilmedik. Tek amacımız hizmet yürütmek." diye konuştu.

Tesis olduğunda Peri Bacaları'nda daha çok organizasyon yapılacağını belirten Vali Memiş, böylece ilçe ve ilde istihdamın artacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise Erzurum'un gelişmesi ve güzelleştirilmesinin bu tür hizmetlerle olacağını söyledi.

Turizmi geliştirmenin yolunun sadece kayak turizmiyle olmadığını aktaran Başkan Sekmen, "Bizim alternatif turizm çeşitliliğini geliştirmemiz lazım. Bu da doğa ve kültür turizmiyle olur. Narman Peribacaları bizim hayalimizdi ve projemizdi." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Memiş, Başkan Sekmen ve Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser ile projenin protokolünü imzaladı.

