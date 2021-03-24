Kırmızı il Balıkesir'de vatandaşların HES kodu imtihanı
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Kırmızı il Balıkesir'de vatandaşların HES kodu imtihanı

24.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:31
Kırmızı il Balıkesir'de vatandaşların HES kodu imtihanı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda marketlere girişte HES kodu sorulması sıkıntılı başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda marketlere girişte HES kodu sorulması sıkıntılı başladı. Marketlere girmek isteyen vatandaşların birçoğunun HES kodundan haberdar olmadığı gözlenirken, çok sayıda vatandaşın da telefondaki uygulama yerine kağıtlara yazdığı HES kodlarıyla marketlere girdiği görüldü.

Markete girmek isteyenler arasında HES kodunu yanlış beyan edenlerin marketlere alınmadığı uygulama, marketler önünde uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Market görevlileri market önünde HES kodu uygulamasını bekleyen vatandaşları sık sık sosyal mesafe konusunda uyardı. Markete HES kodu geçersiz olduğu için alınmayan kadın müşteri, "HES kodum geçersiz, yenisini almadım" diye konuşurken, diğer bir kadın müşteri de uygulamanın güzel olduğunu söyledi.

Kadın müşteri HES kodu uygulamasıyla ilgili, "HES kodum var. Marketlere artık HES koduyla girilmesi mantıklıydı zaten. Kim hasta kim değil, kimde korona virüs var bilinmiyor. Allah ıslah eylesin, Allah sonumuzu hayır etsin" diye konuştu.

Markete HES kodu olmadığı için giremeyen yaşlı bir müşteri de, "HES kodu almadım. Aslında HES kodum vardı cüzdanımda ama kağıt düşmüş" ifadelerini kullandı. HES kodu uygulaması neticesinde markete giremeyen kadın müşteri kendisinin HES kodunu bilmediğini ifade ederek, "HES kodumu aldım da çocuk biliyor, ben anlamıyorum. Her markete HES kodsuz giriş yasak değil ki, başka marketlerde bakmıyorlar. Ben bu markete yakın diye geldim" dedi. - BALIKESİR

Kırmızı il Balıkesir'de vatandaşların HES kodu imtihanı
Kırmızı il Balıkesir'de vatandaşların HES kodu imtihanı
Kırmızı il Balıkesir'de vatandaşların HES kodu imtihanı
Kırmızı il Balıkesir'de vatandaşların HES kodu imtihanı
Kırmızı il Balıkesir'de vatandaşların HES kodu imtihanı
Kırmızı il Balıkesir'de vatandaşların HES kodu imtihanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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