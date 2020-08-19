Kırkpınar, İl Kongresi sonrasında Genel Merkezi ziyaret etti
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Kırkpınar, İl Kongresi sonrasında Genel Merkezi ziyaret etti

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, İl Kongresi sonrasında Genel Merkezi ziyaret etti.

Kırkpınar, İl Kongresi sonrasında Genel Merkezi ziyaret etti
19.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:04

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, İl Kongresi sonrasında Genel Merkezi ziyaret etti. Genel Başkan Meral Akşener'le bir süre görüşen Kırkpınar, teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İl Başkanı Melih Kırkpınar'a teşekkür

İyi Parti Erzurum'da başarılı bir kongre süreci geçiren İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, seçim sonrası Genel Merkeze giderek, Genel Başkan Meral Akşener ve genel başkan yardımcıları ile görüştü. Genel Başkan Meral Akşener'le bir süre sohbet eden Kırkpınar, Erzurum'daki teşkilatlanma çalışmaları ve şehrin sorunları ile ilgili bilgiler verdi. Akşener, görüşmede Melih Kırkpınar ile geçmişe dayanan bir kader birliği yaptıklarını ifade ederek, "Birlikte uzun yıllar yol yürüdüğümüz bir arkadaşımızın, Erzurum'da İl Başkanlığına seçilmesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Melih Bey uzun yıllardır siyasetin içerisinde olan tecrübeli bir arkadaşımız, kendisine güvenimiz tamdır. Tecrübelerini gençlere aktarmaktaki maharetini biliriz. İnşallah Kırkpınar ile Erzurum iyi olacak" dedi.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve her dönem siyasete yön veren Erzurum'un önemine dikkat çeken Akşener, " Erzurum'u önemsiyoruz. Dadaşlar tarihin her döneminde devletinin yanında yer almış, hiçbir zaman sorumluluktan kaçmamış, yiğit, mert insanlardır. Erzurumlular her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizlerde bu bilinçle onlara en iyi hizmeti verebilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'da, Genel merkezde nezdinde Erzurum'un yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Genel Başkanımız Meral Akşener başta olmak üzere Genel başkan yardımcılarımız ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimli geçti. Şehrimizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Yerel siyaset anlamında yapılması gerekenlerden bahsettik. Kendileri bize Erzurum'u emanet etti, bizde sorumluluk bilinciyle Erzurum'a hizmet etme noktasında gecemizi gündüzümüze katacağız. Teşkilatımızla birlikte gitmediğimiz ilçe, köy, mahalle kalmayacak. Gayret bizden takdir Allah'tan." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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