Kırklareli Valisi Bilgin: Selde zarar görenlere 5'er bin lira yardım yapıyoruz

Lüleburgaz'da önceki gün metrekareye düşen 80 kilo yağışta, Lüleburgaz Deresi taştı, Yıldırım Mahallesi'ndeki Küme Evler mevkisinde evler sular altında kalırken, mahsur kalanlar askeri araçlar ve kepçeler ile kurtarıldı. 304 kişi, misafirhanelere ve akrabalarının yanına yerleştirildi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bugün selin vurduğu ve hasat tespit çalışmalarının sürdüğü mahallede incelemelerde bulunup, halkla bir araya geldi.

Vali Bilgin, taşan Lüleburgaz Deresi'nin ıslahı ile ilgili çalışmaların planlandığını ancak 2-3 kez ihalenin iptal olduğunu söyledi. Bilgin, "11 Ocak'ta yeni bir ihale yapılacak. Bu ihale yapıldıktan sonra da buranın ıslahı ile ilgili çalışma tamamlanması ile birlikte tatbiki buranın temel sorunu çözülmüş olacak ancak özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Ülkemizde yaşanan bazı felaketler de olduğu gibi burada da yine yapılan binaların çoğu dere kotunun altında yapılmış. Burada belediyemizin de ve diğer kamu kurum kuruluşlarımızın da suçu, günahı yok. Daha sonradan imar affından yararlanılmış ve resmileşmiş binalar. Maalesef yapılırken usule uygun yapılmadığı için böyle bir sıkıntı olmuş. Bundan sonra da özellikle vatandaşlarımızı bu konuda duyarlılığa davet etme istiyorum. Özellikle dere kotlarına dikkat etmelerini ve dere kotunun altında ev yapmamalarını diliyorum" diye konuştu.