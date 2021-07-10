Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın 100. yılı kapsamındaki mektup yarışmasında dereceye giren öğrenciye ödülü verildi
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Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın 100. yılı kapsamındaki mektup yarışmasında dereceye giren öğrenciye ödülü verildi

Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın 100. yılı kapsamındaki mektup yarışmasında dereceye giren öğrenciye ödülü verildi
Anadolu Ajansı / Hicran Süngü - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup yarışmasında Türkiye beşincisi olan Babaeski Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıfı öğrencisi Sena Arı'ya ödülü verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup yarışmasında Türkiye beşincisi olan Babaeski Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıfı öğrencisi Sena Arı'ya ödülü verildi.

Babaeski Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat, makamında düzenlenen törende, mektup yazma dalında başarılı olan Arı'ya ödülünü teslim etti.

Tokat, burada yaptığı konuşmada, öğrencinin kaleme aldığı mektup ile İstiklal Marşı'ndaki gibi milli ve manevi ruhu en veciz ve anlamlı şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Yarışmada aldığı derece ile ilçeye tarifsiz bir gurur yaşattığını ifade eden Tokat, şöyle konuştu:

"Mehmet Akif Ersoy'a yazdığı duygu dolu mektup ile şükranlarını ifade eden kızımız, ölümsüz marşımızın dizelerinde hissettiğimiz milli ve manevi ruhu yine hissettik. Öğrencimizin cesaret ve azmi, vatan aşkıyla çarpan bedenine sığmayacak dev yüreği ve takdir edilesi yeteneği ile kaleme aldığı duygu dolu mektup vatanseverliğinin ve aziz milletimizin ölümsüz değerlerine duyduğu sevgi ve bağlılığının da en yalın sembolü olmuştur. Duygu dolu mektup ile Türkiye de ilk 5'e giren sevgili öğrencimiz Sena Arı'yı, ailesi, öğretmenleri ve okul yönetimini yürekten tebrik ediyorum."

Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın 100. yılı kapsamındaki mektup yarışmasında dereceye giren öğrenciye ödülü verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hicran Süngü

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Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın 100. yılı kapsamındaki mektup yarışmasında dereceye giren öğrenciye ödülü verildi - Haberler
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