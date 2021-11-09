KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü'nün kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kurumun toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Gürkan Güvenç Avcı ile kurum personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, enstitünün tanıtım ve faaliyet görüntüleri yayınlandı.

Avcı, etkinlikte, kurum olarak 40 yıldır hizmet verdiklerini söyledi.

Toprağın ve suyun yaşam kaynağı olduğunu ifade eden Avcı, tarımsal üretime katkı vermek ve suyun doğru kullanımını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Kaliteli ve yüksek verimli tarımsal üretim için toprak özelliklerinin korunmasının önemli olduğunu aktaran Avcı, toprağın analizle eksikleri tespit edilerek takviye edilmesi, bitki desenine göre yeni sulama teknikleri kullanılması, kuraklık senaryoları takip edilerek sağlanması, tarımsal meteorolojinin anlık takibi ile hastalık ve zararlının yönetimi konularının önemine işaret etti.

Avcı, şunları kaydetti:

"Enstitümüzde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 48 Araştırma Enstitüsü'nden biri olarak 40 yıldır iklim değişikliği ve tarımsal meteoroloji, bitki besleme ve toprak, tarımsal sulama ve arazi ıslahı bölümleri altında araştırma ve toprak, su, bitki analiz laboratuvarlarımız ile üretim ve işletme bölümüyle üretim hizmetleri yürütülmektedir. Toprak, su, iklim değişikliği, tarımsal ekoloji, tarım ekonomisi, tarımsal meteoroloji ile eğitim ve yayım konularında TAGEM başta olmak üzere TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Kamu Özel Sektör İşbirliği araştırma projelerini planlamakta ve yürütmektedir. Enstitümüzde 1987 yılından beri 87 araştırma projesi sonuçlandırılmış ve sonuçları pratiğe kazandırılmıştır. Yıl itibarıyla 2 AB, 1 TÜBİTAK ve 11 TAGEM projemiz devam etmektedir.

Kuruluşundan bu yana laboratuvarlarımızda konu ayrımı yapılmaksızın 139 bin 123 örnekte 1 milyon 137 bin 651 analiz yapılmış ve elde edilen veriler üreticinin hizmetine sunulmuştur. Enstitümüz ayrıca kontrol ve denetim faaliyetleri kapsamında resmi olarak bölgemizdeki analiz laboratuvarlarının denetiminde de görev almaktadır."

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