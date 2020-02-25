Kırkağaç Belediyesi'nin depremde zarar gören hizmet binası taşınıyor

25.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:47

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki 2 katlı belediye binası, geçen 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde gördüğü zarar nedeniyle boşaltıldı. Belediye hizmet binasının geçici olarak taşınacağı Belediye Düğün Salonu'nda hizmet vereceği bildirildi.

AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, 1984 -86 yılları arasında yapılan Kırkağaç Belediye Hizmet Binası'nın geçen 22 Ocak'ta meydana gelen Akhisar ve Kırkağaç'taki depremlerde hasar gördüğünü söyledi. 2009 yılında göreve geldiğinde binanın sağlam olup, olmadığının tespiti için testler yapıldığını hatırlatan Başkan Gedüz, "Hazırlanan rapor, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Belediye binasındaki incelemede düşük beton değerleri çıkması nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne performans analizi yaptırıldı. Analizde de güçlendirmenin yeterli olmayacağı sonucu çıktı. 2014 yılında Manisa'nın büyükşehir olmasının ardından yeni belediye binası yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçtik. Büyük meydan alanımız var, bu alana hizmet binası yapılması konusunda anlaşma sağladık. Bu süre içinde belediye binamızda herhangi bir sıkıntımız yoktu, kullanmaya devam ettik. Ancak, geçen 22 Ocak'taki Kırkağaç ve Akhisar ilçelerimizde yaşanan depremlerden sonra belediye binamızın yorulduğunu, çatlakların arttığını gördük. Bunun üzerine de geçen hafta Kaymakamlığımıza binamızın taşınması için müracaatta bulunduk. Ancak yazışma uzun sürdü. Son depremde belediye binamızın bodrum katındaki kolonun patlaması ve ağır hasar olması nedeniyle acil bir şekilde valimize durumu ilettik. Valimiz de taşınmanın uygun olacağını söyledi" dedi.Başkan Gedüz, bugün itibari ile hizmet binasını Belediye Düğün Salonu'na taşımaya başladıklarını aktararak, "Arkadaşımız, taşınacağımız binada gerekli düzenlemeleri yaptı. Mevcut binada durmamızın tehlikeli olacağını gördüğümüz için hem vatandaşımız hem de personelimizin zarar görmemesi için görevimize, Belediye Düğün Salonu'nda devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA