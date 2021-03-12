Kırıkkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

Kırıkkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik Konferans Salonu'ndaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler ile farklı meslek gruplarından vatandaşların tarihi mekanlarda İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdiği videonun izletilmesiyle başladı.

Vali Yunus Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir istiklal şairi ile bir İstiklal Marşı'nın bu kadar örtüştüğü başka bir memleketin olmadığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy kadar duygularını saf ve temiz yaşayan, mert, sözünün eri, neyse o olan, nasıl görünüyorsa o şekilde yaşayan, doğru bildiğini hiç kimseden sakınmayan, imanını abartısızız ve en samimi şekilde yaşayan insana çok az rastlandığına dikkati çeken Sezer, şöyle konuştu:

"İstiklal Marşı bütün milletin samimi duygularını yansıtan, aziz milletin istiklal mücadelesinde vermiş olduğu samimi mücadeleyi yansıtan bir marştır. Bu marşı da Allah, Mehmet Akif Ersoy gibi düzgün ve güzel bir insana nasip eder. Dolayısıyla biz hem istiklal şairimizi hem de İstiklal Marşı'nı bu toprakların, İslam coğrafyasının son kalesinde, Anadolu insanının saf, temiz ve pak duygularının süzülmüş hali olarak görüyoruz. Biri insan, biri de eseri. Bunun için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Gelecek nesillerimizi de Mehmet Akif Ersoy ruhuyla yetiştirmemiz lazım."

Konuşmanın ardından Doç. Dr. Canan Olpak Koç tarafından "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Ruhu" konulu konferans verildi.

Etkinlikte, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticisi Kamile Coşkun tarafından 6 ayda hazırlanan, çini üzerine İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yazılı olduğu tablo Vali Sezer'e hediye edildi.

Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı program, "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu şiir, öykü ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen