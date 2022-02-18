Kırıkkale'de 'Feda' tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Valiliği tarafından, yeni nesillerin 6 Eylül 1917'de Haydarpaşa İstasyonu'nda sabotaj neticesinde yaşanan büyük patlamada yüzlerce askerin ve sivilin şehit düştüğü olayları daha iyi anlamaları için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kırıkkale Valiliği tarafından "Feda" isimli tiyatro oyunu vatandaşlarla buluşturdu. 1917'de Haydarpaşa İstasyonu'nun stratejik önemini anlatan "Feda" isimli tiyatro oyununda, asker ihtiyacından dolayı liseli gençlerin gönüllü olarak Filistin cephesine gitmek için istasyonda iki bekledikleri sırada yaşanan olaylar konu alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda sahnelenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyunu büyük bir dikkatle izleyen vatandaşlar, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Bazları ise gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'da vatandaşlarla birlikte "Feda" adlı tiyatro oyununu izledi. Tiyatro oyuncularını tebrik eden Tekbıyıkoğlu, kendilerine çiçek takdim etti.

Sahnelenen oyunun sonunda konuşan Tekbıyıkoğlu, "Milletler geçmişlerinden kuvvet alır ve kahramanları ile ayakta kalır. Bizim kuvvet alacağımız muhteşem bir mazimiz ve isimli, isimsiz birçok kahramanımız var. Selam olsun onlara" dedi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - Yerel