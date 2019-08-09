"Kırık Tüneli yapıldığında Rize ile Erzurum arası 220 kilometreye düşecek"

09.08.2019 18:39

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Kırık Tüneli yapıldığında Rize ilimizden Erzurum ilimiz 220 kilometreye düşecek. Mevcut 265 kilometre olan mesafe 220 kilometreye düşmüş olacak." dedi.

Bakan Turhan, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammet Avcı ile Rize'deki karayolları yatırımlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Salarha Tüneli şantiyesine de giderek çalışmaları yerinde inceleyen Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda iki geliş ve iki gidiş çift tüple inşa edilen tünelin, vadiyi şehir merkezine bağlayacağını söyledi.

Tünelin şehir için önemine değinen Turhan, "Rize ilimiz Karadeniz sahilinde deniz ile dağ arasında çok dar bir alanda rahat bir şehirleşme, yapılaşma imkanını zorlayan şehrimiz. Biz Rize şehrimize yeni bir gelişim alanı oluşturmak için arazi şartları, topoğrafik ve jeolojik şartları şehirleşme için daha uygun olan bu Andon vadisini Rize şehir merkezi ile birleştirip, Rizemize yeni bir gelişme alanı kazandırmak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Turhan, projenin hayata geçmesiyle vadide yeni gelişim alanlarının oluşacağına dikkati çekerek, şehircilik planlarına, yaşam kalitesine ve çevre şartlarına uygun bir şehirleşme fırsatınının yakalanacağını vurguladı.

Tünelin 2020 yılı sonunda hizmete girmesini beklediklerini aktaran Turhan, "Tünelimizin kazı çalışmaları yaklaşık yüzde 80 tamamlandı. Bundan sonraki süreçte bu tünelin mevcut ulaşım akslarıyla entegrasyonunu, bağlantısını sağlayacak kavşakları ve bu tünelin betonlama, elektro mekanik işlemleri yapılıp hizmete açmış olacağız." diye konuştu.

Turhan, daha sonra Güneysu ilçesindeki karayolları çalışmaları ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi için yapımı sürdürülen yaşam alanında incelemelerde bulundu. Ardından İkizdere ilçesine geçen Turhan, burada da Rİze-Erzurum yol yapım çalışmaları hakkında bilgi alarak kavşak çalışmalarını inceledi.

Rize-Erzurum kara yolununun Doğu Karadeniz'i, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan en kısa ulaşım yolu olduğunun altını çizdi.

Turhan, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olan Ovit Tünelini hizmete açtıklarını hatırlatarak, "Şu anda Ovit Tüneli ile Karadeniz Sahil Yolu arasında bulunan 38 kilometrelik kısmının 32 kilometrelik kısmı bölünmüş yol olarak hizmet veriyor. Bu güzergahta toplam 6 adet 10 kilometre uzunluğunda tünel bulunmakta. Tünellerimizin 2 tanesini hizmete açtık. Toplam 4.8 kilometre hizmete açıldı. Kalan kesimlerde çalışma devam ediyor. Yıl sonuna kadar 2 adedini hizmete açıp toplam 32 kilometrelik kesime ilave 5 kilometreyi daha hizmete açacağız. Kalan kısmı önümüzdeki yıl bu dönemlerde tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Trafik yoğunluğunun olduğu İyidere-İkizdere kesimi ve İkizdere şehir geçişi dahil omak üzere gelecek yıl hizmete açılmış olacağına vurgu yapan Turhan, şöyle devam etti:

"Bu neyi kazandıracak? Bu proje ile Doğu Karadeniz Bölgesindeki limanların doğu Anadolu'ya, Doğu ve güneydoğudaki komşularımızın sınır kapılarına daha rahat bir ulaşım sağlamış olacağız. Bölgenin ekonomisine, kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayacak bu projenin devam eden diğer bir önemi yapısıda İspir ile Aşkale arasındaki Kırık Tüneli'dir. Kırık Tünelinde yüzde 55'ik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Kırık Tüneli yapıldığında Rize ilimizden Erzurum ilimiz 220 kilometreye düşecek. Mevcut 265 kilometre olan mesafe 220 kilometreye düşmüş olacak."

Turhan, hedeflerinin daha kaliteli ve konforlu bir ulaşım hizmeti hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA