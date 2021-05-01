- Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti: "Tacikistan tarafından Arka köyüne ateş açıldı"- Kırgızistan tarafında can kaybı 33'e yükseldi

- Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti: "Tacikistan tarafından Arka köyüne ateş açıldı" Kırgızistan tarafında can kaybı 33'e yükseldi Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, bugün Tacikistan askerlerinin Kırgızistan'a bağlı Leylek ilçesindeki Arka köyüne ateş açtığı bildirildi.

- Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti: "Tacikistan tarafından Arka köyüne ateş açıldı"

Kırgızistan tarafında can kaybı 33'e yükseldi

BİŞKEK - Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, bugün Tacikistan askerlerinin Kırgızistan'a bağlı Leylek ilçesindeki Arka köyüne ateş açtığı bildirildi. Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, sınırdaki çatışmalarda ölü sayısının 33'e ulaştığını belirtti.

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımında 29 Nisan'da yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çatışma çıkmış, iki ülke savaşın eşiğine gelmişti. Aynı gün iki ülke yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucu ateşkes sağlanırken, Kırgız yetkililer bugün yerel saatle 12.45 itibarıyla sınırda tansiyonun yeniden yükseldiğini duyurdu. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Kırgızistan'ın Leylek ilçesine bağlı Arka köyüne Tacikistan askerleri tarafından ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, sınırdaki Kırgız askerlerinin savunma pozisyona geçtiği aktarıldı. Söz konusu köyde yaşayanlar ise daha önce tahliye edilmişti.

Ayrıca Tacikistan'a ait askeri teçhizatın ise sınıra doğru hareket ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Sosyal medyada bugün paylaşılan görüntülere göre sınırda silah sesleri duyulduğu, bir Kırgız vatandaşının, "Biz burada savunmasız kaldık. Bakın, burada yaralılarımız var" dediği ve yardım istediği görülüyor. Diğer bir videoda ise birkaç kişinin sınır bölgesindeki bir yolda toplandığı görülüyor. Bir vatandaşın, "Ordu orada. Gençler gelin, köyümüzü koruyalım" dediği duyuluyor.

Kırgızistan tarafında ölü sayısı 33'e ulaştı

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Tacikistan sınırındaki çatışmaların ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği bildirildi. Tacikistan'ın Isfara kentinde ise yerel yetkililer dün yaptıkları açıklamada, çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Son gelişme ile birlikte iki ülke arasında çıkan çatışmalarda toplam ölü sayısı 41'e ulaştı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz Perşembe günü Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çatışmaya dönüşmüştü. İki ülke yetkilileri aynı gün yaptıkları görüşmelerin sonucunda ateşkes ilan edilmesi ve askerlerin sınırdan geri çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİİA RAİMBEKOVA