Kırgızistan nerededir? Kırgızistan hangi kıtadadır? Kırgızistan 'a ulaşım nasıl sağlanmalıdır? Kırgızistan en meşhur yeri neresidir? Kırgızistan nüfus

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Kırgızistan Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Kırgızistan'ın başkenti neresidir? Kırgızistan'ın tarihi yerleri neresidir? Kırgızistan'ın şehirleri nelerdir? Kırgızistan'ın nüfusu kaç milyondur?

KIRGIZİSTAN NEREDEDİR?

Kırgızistan resmi adıyla Kırgız Cumhuriyeti, Orta Asya'da bir ülkedir. Kırgızistan, (Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye, ve Türkmenistan ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletlerinden biri olup Türk Keneşi ve TÜRKSOY'un üyesidir. Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde Kazakistan; batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin'dir.

KIRGIZİSTAN'IN NÜFUSU KAÇ MİLYONDUR? TARİHİ NEDİR?

Kırgızlar, Göktürk devrinde Kögmen Dağları'nın kuzeyinde yaşamışlardır. 840 yılında Uygur Devleti'ni yıkarak bu topraklarda kendi devletlerini kurmuşlardır. Daha sonra Kırgızlar bugün yaşadıkları topraklara gelmişlerdir. Karahanlılar zamanında ise Müslüman olmuşlardır.

2014 Nüfus sayımına göre ülkenin nüfusu 4 milyonun üzerindedir.

KIRGIZİSTAN'IN İKLİMİ NASILDIR?

Kırgızistan Orta Asya'da yer almaktadır. Komşuları kuzeyde Kazakistan, batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin'dir. Tanrı Dağları ülkenin %65'ini kaplar bu yüzden "Orta Asya'nın İsviçre'si" olarak adlandırılır. Kuzeybatı Tanrı Dağları üzerinde bulunan ve ülkenin en büyük gölü olan Issık Göl, Titikaka'dan sonra dünyanın en büyük dağ gölüdür.

KIRGIZİSTAN'A GİTMEK İÇİN VİZEYE GEREK VAR MI?

İki ülke vatandaşları 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

KIRGIZİSTAN'DA TURİZM NASIL OLUYOR?

Denize kıyısı olmayıp yaz mevsimlerinde göl turizmi yapılmaktadır. Ayrıca ülke dağlarla kaplı olması nedeniyle kış sporlarına bağlı turizm gelişmiştir. Kış sporlarından sonra doğa gezileri, termal turizm gelişmektedir. Ülkenin turist çeken başka bir özelliği ise çok sayıdaki ormanlar ve Issık Göl'e kıyısı olmasıdır. Bunlar yaz turizmine açık yerlerdir.