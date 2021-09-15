Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev, Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'ı ziyaret etti

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Ömüraliyev, Başkan Demirbaş ve belediye meclis üyeleri tarafından belediye binası önünde karşılandı.

Ömüraliyev ziyarette, iki ülkenin tarihinin, dili ve dinin bir olduğunu, Çubuk'ta çok sayıda Kırgız vatandaşı yaşadığını belirtti.

Ömüraliyev, "Çubuk'ta Kırgız ve Türkiye'yi temsil edecek büyük bir dostluk parkı yapılmasını arzu ediyoruz. Parka bizler için çok değerli olan Manas Destanı'nı yansıtacak heykeli de biz yapacağız." dedi.

Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Bahri Şahin'den parkla ilgili bilgi alan Ömüraliyev, parkta hem ilçede yaşayan Kırgızlar hem de diğer vatandaşların çeşitli etkinlikler yaparak, var olan ilişkiyi daha da artıracaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş da Büyükelçinin talebi üzerine park alanı hazırladıklarını ve kısa sürede yapımına başlanılacağını söyledi.

Yerel yönetim olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Demirbaş, "İnşallah bunu dostluk parkıyla taçlandıracağız. Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda yapılacak parkta iki kardeş ülkenin kültürleri yansıtılacak. Şimdiden Türk dünyasına hayırlı, uğurlu olsun. Büyükelçimizin daveti üzerine inşallah yakın zamanda Kırgızistan ziyareti gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Ziyarette Ömüraliyev, Demirbaş'a Kırgızistan'ı anlatan kitap hediye etti, Demirbaş da Ömüraliyev'e Türk bayrağı motifli plaket ve Osmanlı'dan günümüze Çubuk'u anlatan kitap takdim etti.