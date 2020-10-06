Seçim sonrası ortalığın karıştığı Kırgızistan'da Başbakan ve Meclis Başkanı istifa etti

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden muhaliflerin gösterileri sürerken, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov istifa etti.

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen milletvekili seçim sonuçları, yüzde 7 barajını geçemediği bildirilen 12 parti taraftarı tarafından protesto edildi. Muhaliflerin kamu kurumlarını işgali sürerken, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov istifa etti.

Seçim barajını aşamadığı belirtilen siyasi partilerin taraftarların organizasyonunda Cumabekov'un başkanlığındaki meclisin üyelerinden oluşan genel kurul toplantısı başkent Bişkek'teki Dostluk Oteli'nde gerçekleştirildi.

Çoğunluğun sağlandığı toplantıda, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov'un istifa mektupları gösterildi.

Kırgızistan Başbakanı Başbakan Kubatbek Boronov

Öte yandan, meclis üyeleri Meclis Başkanlığı görevine milletvekili Mıktıbek Abdıldayev'i ve geçici Başbakanlık görevine de Sadır Caparov'u seçti. Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarı döneminde 11 yıl 6 ay hapse mahkum edilen ve suçunu kabul etmediği için Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un iktidarında çıkarılan af yasasından yararlanmayan eski milletvekili Sadır Caparov bu sabah cezaevinden çıkarılmıştı.

Caparov, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinde seçim barajına az farkla takılan "Mekençil" adlı siyasi partinin aday listesinin ikinci sırasında yer almıştı.

Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov

NE OLMUŞTU?



Kırgızistan'da pazar günü yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden 12 siyasi partinin taraftarı seçimlerin iptal edilmesi talebiyle protestolar düzenlemişti. Binlerce kişinin katılımıyla yapılan gösteride dile getirilen taleplerin karşılanmaması üzerine muhalifler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümüştü.

Burada polisin sert müdahalesi ile karşılaşan muhalifler, 7 saat süren arbedenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti. Muhalifler ayrıca Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un iktidarı döneminde cezaevine atılan "siyasi mahkumları" serbest bıraktı. Olaylarda 1 kişi öldü, 590 kişi yaralandı.

Bişkek'te olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yaşanan olayları siyasi güçlerin seçim sonuçlarını bahane ederek iktidarı ele geçirmek istedikleri şeklinde yorumladı. Ülkede olaylar kontrolden çıkarken, Ceenbekov'un istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur