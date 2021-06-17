Kırgız kadınların ilmek ilmek dokuduğu özel motifli halılar yurt dışına gönderiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırgız kadınların ilmek ilmek dokuduğu özel motifli halılar yurt dışına gönderiliyor

Kırgız kadınların ilmek ilmek dokuduğu özel motifli halılar yurt dışına gönderiliyor
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinin kırsal Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız kadınların, kendi kültürlerini yansıtan motiflerle süslediği halılar, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD ve Japonya'ya gönderiliyor.

Van'ın Erciş ilçesinin kırsal Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız kadınların, kendi kültürlerini yansıtan motiflerle süslediği halılar, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD ve Japonya'ya gönderiliyor.

Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi'nde yaşamlarını sürdürüyor.

Kendilerine özgü yaşamları, çadırları ve atlarıyla fotoğraf sanatçılarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Kırgızlar, kültürlerini tanıtmaya yönelik çalışmalara öncelik veriyor.

Mahallelerinde Kaymakamlık ve Halk Eğitimi Merkezince açılan halı dokuma kursuna katılan kadınlar, burada hem geleneksel halı dokumacılığını gelecek kuşaklara aktarıyor hem de gelir elde ediyor.

Usta öğreticiler gözetiminde ve yöresel şarkılar eşliğinde günlerce tezgah başında çalışarak halı dokuyan kadınlar, zeytin ağacı gibi barışı simgeleyen, Kırgız kimliği ve kültürünün çeşitliliğini yansıtan motifleri rengarenk iplerle halılara işliyor.

Kadınların maharetli ellerinde hayat bulan, her metrekaresinde binlerce düğümün bulunduğu el emeği göz nuru halılar, Malatya'daki bir firma aracılığıyla sipariş üzerine Avrupa ülkelerine, ABD ve Japonya'ya gönderiliyor.

Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halis Özdaş, AA muhabirine, Ulupamir Mahallesi'nde yaşayanlara destek olmak amacıyla İŞKUR destekli halı dokuma kursu açtıklarını söyledi.

Kursa katılanların hem aile bütçelerine katkı sunduğunu hem de sertifika almaya hak kazandığını belirten Özdaş, "Kurslarımıza katılan kursiyerler hem kendi işlerini kurma hem de ilgili sektörlerde çalışma imkanı buluyor. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyoruz. Halı dokuma kursumuza da kadınlar ilgi gösterdi. Birbirinden güzel halılar dokundu. Burada bir kültürün yaşamasına da katkı sunduk. Kursun açılmasına destek veren Kaymakamımıza ve tüm kurumlarımıza teşekkür ederim." dedi.

"Kurs sayesinde motiflerimizi unutturmuyoruz"

Kırgız asıllı usta öğretici Semra Olgun, AA muhabirine, kurs bitirme belgesi alan kadınların evlerinde de halı dokuyabilecek duruma geldiğini aktardı.

Kurs sayesinde unutulmaya yüz tutan geleneklerini yeniden yaşatma imkanı bulduklarını dile getiren Olgun şöyle konuştu:

"Burada birbirinden farklı motiflerimizle halı dokuyoruz. Kursa katılan kadınlar sertifika almaya hak kazanıyor. İş bulmalarında kendilerine destek de veriliyor. Böylelikle hem boş zamanlarını değerlendiriyorlar hem de aile bütçelerine katkı sunuyorlar. Yünlerimiz, çözgülerimiz, ipliklerimiz Malatya'dan geliyor. İşlemleri biten halıları Malatya'daki firma aracılığı ile yurt dışına pazarlıyoruz. Kurs sayesinde halı motiflerimizi unutturmuyoruz. Köyümüzde yaşayan birçok kursiyerimiz evinde halı üretmek için hazırlıklara başladı. Halılarda birbirinden farklı özellikler taşıyan motifler var. Bunları özenle işliyoruz. Kaymakamlığımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz."

Kırgız kadınların ilmek ilmek dokuduğu özel motifli halılar yurt dışına gönderiliyor
Kırgız kadınların ilmek ilmek dokuduğu özel motifli halılar yurt dışına gönderiliyor
Kırgız kadınların ilmek ilmek dokuduğu özel motifli halılar yurt dışına gönderiliyor
Kırgız kadınların ilmek ilmek dokuduğu özel motifli halılar yurt dışına gönderiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Rusya lideri ile görüşen Biden, gözdağı verdi: Putin yanıt vereceğimin farkında
Rusya lideri ile görüşen Biden, gözdağı verdi: Putin yanıt vereceğimin farkında
ABD Başkanı Biden: 'Putin'e demokratik egemenliğimizi ihlal edecek ya da demokratik seçimlerimizin düzenini bozacak girişimleri hoş görmeyeceğimizi...
ABD Başkanı Biden: "Putin'e demokratik egemenliğimizi ihlal edecek ya da demokratik seçimlerimizin düzenini bozacak girişimleri hoş görmeyeceğimizi...
ABD Başkanı Biden, Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık...
ABD Başkanı Biden, Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tamer Levent Tuğrul Tülek Burcu Biricik Rafet El Roman
Spor Aytaç Kara Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırgız kadınların ilmek ilmek dokuduğu özel motifli halılar yurt dışına gönderiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 13:42:50. #1.16#

title