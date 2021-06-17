Kırgız kadınların ilmek ilmek dokuduğu özel motifli halılar yurt dışına gönderiliyor

Van'ın Erciş ilçesinin kırsal Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız kadınların, kendi kültürlerini yansıtan motiflerle süslediği halılar, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD ve Japonya'ya gönderiliyor.

Van'ın Erciş ilçesinin kırsal Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız kadınların, kendi kültürlerini yansıtan motiflerle süslediği halılar, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD ve Japonya'ya gönderiliyor.

Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi'nde yaşamlarını sürdürüyor.

Kendilerine özgü yaşamları, çadırları ve atlarıyla fotoğraf sanatçılarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Kırgızlar, kültürlerini tanıtmaya yönelik çalışmalara öncelik veriyor.

Mahallelerinde Kaymakamlık ve Halk Eğitimi Merkezince açılan halı dokuma kursuna katılan kadınlar, burada hem geleneksel halı dokumacılığını gelecek kuşaklara aktarıyor hem de gelir elde ediyor.

Usta öğreticiler gözetiminde ve yöresel şarkılar eşliğinde günlerce tezgah başında çalışarak halı dokuyan kadınlar, zeytin ağacı gibi barışı simgeleyen, Kırgız kimliği ve kültürünün çeşitliliğini yansıtan motifleri rengarenk iplerle halılara işliyor.

Kadınların maharetli ellerinde hayat bulan, her metrekaresinde binlerce düğümün bulunduğu el emeği göz nuru halılar, Malatya'daki bir firma aracılığıyla sipariş üzerine Avrupa ülkelerine, ABD ve Japonya'ya gönderiliyor.

Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halis Özdaş, AA muhabirine, Ulupamir Mahallesi'nde yaşayanlara destek olmak amacıyla İŞKUR destekli halı dokuma kursu açtıklarını söyledi.

Kursa katılanların hem aile bütçelerine katkı sunduğunu hem de sertifika almaya hak kazandığını belirten Özdaş, "Kurslarımıza katılan kursiyerler hem kendi işlerini kurma hem de ilgili sektörlerde çalışma imkanı buluyor. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyoruz. Halı dokuma kursumuza da kadınlar ilgi gösterdi. Birbirinden güzel halılar dokundu. Burada bir kültürün yaşamasına da katkı sunduk. Kursun açılmasına destek veren Kaymakamımıza ve tüm kurumlarımıza teşekkür ederim." dedi.

"Kurs sayesinde motiflerimizi unutturmuyoruz"

Kırgız asıllı usta öğretici Semra Olgun, AA muhabirine, kurs bitirme belgesi alan kadınların evlerinde de halı dokuyabilecek duruma geldiğini aktardı.

Kurs sayesinde unutulmaya yüz tutan geleneklerini yeniden yaşatma imkanı bulduklarını dile getiren Olgun şöyle konuştu:

"Burada birbirinden farklı motiflerimizle halı dokuyoruz. Kursa katılan kadınlar sertifika almaya hak kazanıyor. İş bulmalarında kendilerine destek de veriliyor. Böylelikle hem boş zamanlarını değerlendiriyorlar hem de aile bütçelerine katkı sunuyorlar. Yünlerimiz, çözgülerimiz, ipliklerimiz Malatya'dan geliyor. İşlemleri biten halıları Malatya'daki firma aracılığı ile yurt dışına pazarlıyoruz. Kurs sayesinde halı motiflerimizi unutturmuyoruz. Köyümüzde yaşayan birçok kursiyerimiz evinde halı üretmek için hazırlıklara başladı. Halılarda birbirinden farklı özellikler taşıyan motifler var. Bunları özenle işliyoruz. Kaymakamlığımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca