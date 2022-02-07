Kırgınlık sözleri, sevgiliye ve kocaya kırgın sözler, manalı kısa kırgın sözler nelerdir?
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Kırgınlık bir kişiye karşı gücenmek ve gönlü kırılmış olmak. İnsan gün boyu çeşitli duygular yaşar. Bunlardan biri de kırgınlıktır. Kimileri sevgilisine, kimileri de kocasına karşı kırgınlıklar yaşar. Yaşadığı duyguları karşısındakine manalı ve kısa bir şekilde anlatmak için de araştırma yaparlar.
Kırgınlık yaşayan insanlar duygusunu belli etmek için ya direk yüzüne söyler ya da sosyal medyada dolaylı olarak anlatır. Biz de bu yazımızda internette en çok aranan -Kırgınlık sözleri, sevgiliye ve kocaya kırgın sözler, manalı kısa kırgın sözler nelerdir?- sorulara cevaplar hazırladık. İşte kırgınlık sözleri detaylarda.
-Önemsedikçe yitirdiğim insanlar var. Bende hakkın kaldıysa eğer, sevildiğin günlere say.
-Sevmenin yalan olduğu bu zamanda gitmeler bile çok daha kolay oluyor.
- Kırgınlık içimde büyüyor, yaralıyor ve yoruyor. Unutmak istediğim ne çok şey var aslında.
-Dal rüzgârı affetse bile dal kırılmıştır bir kere.
-Bir süre sonra anladım ki; vazgeçilmez olan sen değilsin. Vazgeçmeyi bilmeyen benim.
-İnsan insana hatıra olarak neden güzel şeyler yerine kırgınlık bırakır.
- Kırgınlık iki güzel bahçe arasındaki beton duvardır…
-Eğilmedik, bükülmedik ama çok kırıldık.
-Ben önem verdikçe benden uzaklaşan insan sayısı artıyor.
- Bahaneleri bir kenara bırak. Gideceği yolu bilene, dünya kenara çekilip yol verirmiş.
-Kızgınlığım geçer de kırgınlığıma çare bulamıyorum.
-Ben kusursuz doğmadım, acemi ve sakardım. İyi bir insan olmaya, vicdanımı temiz tutmaya çabalarken kırıldım. Hayat çok ince çok kırılgan.-İnci Aral
-Kızgınlık gürültülüdür, kırgınlık sessiz. – Necip Fazıl Kısakürek
-Buruk kalbim düzelmez bu sözlerinle asla, sana ben inandım sevdim ama sen harcadın beni, sevgi yolunda dönme bana bir daha.
-Kızgınlığımı öyle ya da böyle geçirmeyi başarıyorum. Fakat kırgınlığıma herhangi bir çare henüz bulamadım.
-Ağladıktan sonra gider aynaya bakarsın, aslında olanlara değil de haline üzülürsün.
-Can yakıp da kalp kırma ey insanoğlu. Senin de gülbenzin solacak bir gün. – Neşet Ertaş
-Öyle çok ve içten kırıldım ki... Canımı yakanlara hesabımı soracak bir tek kelime bile bulamadım. Allah'a bıraktım.
- Neyleyim umduğum gibi çıkmadı insanlar. Dedim ve sustum.
-Gözlerimden tut da ciğerlerime kadar kırgınım. Can Yücel
-Dal rüzgarı affetse bile dal kırılmıştır bir kere.
-Herkes kırılamaz. İpince bir dal olmak gerek kırılmak için. Ama dünya kütüklerin. – Yılmaz Odabaşı
-Kalbimi kıranları her ne kadar affetsem de kırgınlığım bir ömür boyu sürüyor.
-Kandırılmış hatıralar arasında kalmış bir çiçek gibi, usulca okşadım takvimlerden düşen sessiz ve kırgın günlerimi.
-Kırık kalpler hikâyesi kısa olur. Ne olsun derler "hiç" dersin, biter.
-Tek başına hayatı öğrenen insanı, kimse yokluğuyla korkutamaz.
-Hiç kimsenin kalbini kırma. KaIp kırmak, AIIah-ü TeaIa' yı incitmek demektir. – Ahmet Yesevi
-Sana da kırgınım papatya. Bir "seviyorum'u" sığdıramadın onca yaprağına." – Can Yücel
- Telafisi olmayan bir kırgınlık var içimde. Acısı beni yakıyor, ahı da seni yaksın.
-Sadece ben değil, hayallerim de sana kırgın.
-Artık yazdıklarımda arama kendini! Çünkü ben, suskunluğuma gömdüm seni.
-Artık gelmene gerek yok. Kurduğum hayaller bile artık sana kırgın olduğundan gelme, orada kal.
- Sen benim ilk hayalim, ilk hayal kırıklığımsın.
-Neyim olursan ol da hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık. Tanıyamam seni...
-Kırılmış bir kalp; yanmış kül olmuş evin, cepte kalan anahtarlarına benzer.
-Bilirsin, kimsenin hakkı kalmaz kimsede. Ne bir milim ileri, ne bir milim geri. Tam beni kırdığın yerden kırarlar seni.
-Kelimelerin ile ruhumda açmış olduğun o yarayı nasıl iyileştirmeyi düşünüyorsun?
-Ne diyordu Halikarnas Balıkçısı; İyi insanlar kırıldıkları zaman sevmeyi bırakmazlar. Göstermeyi bırakırlar.
-Kime ne emanet ettiysek, ya kırdı ya da kaybetti. Anladım ki emanete en güzel bakan Allah idi.
-Kimseye kırılma ve suçlama! Suçlanacak biri varsa o da sensin. Sonuçta o sana küçük bir umut verdi sen ise ona her şeyini verdin.