Kırgınlık yaşayan insanlar duygusunu belli etmek için ya direk yüzüne söyler ya da sosyal medyada dolaylı olarak anlatır. Biz de bu yazımızda internette en çok aranan -Kırgınlık sözleri, sevgiliye ve kocaya kırgın sözler, manalı kısa kırgın sözler nelerdir?- sorulara cevaplar hazırladık. İşte kırgınlık sözleri detaylarda.

KIRGINLIK SÖZLERİ

-Önemsedikçe yitirdiğim insanlar var. Bende hakkın kaldıysa eğer, sevildiğin günlere say.

-Sevmenin yalan olduğu bu zamanda gitmeler bile çok daha kolay oluyor.

- Kırgınlık içimde büyüyor, yaralıyor ve yoruyor. Unutmak istediğim ne çok şey var aslında.

-Dal rüzgârı affetse bile dal kırılmıştır bir kere.

-Bir süre sonra anladım ki; vazgeçilmez olan sen değilsin. Vazgeçmeyi bilmeyen benim.

-İnsan insana hatıra olarak neden güzel şeyler yerine kırgınlık bırakır.

- Kırgınlık iki güzel bahçe arasındaki beton duvardır…

-Eğilmedik, bükülmedik ama çok kırıldık.

-Ben önem verdikçe benden uzaklaşan insan sayısı artıyor.

- Bahaneleri bir kenara bırak. Gideceği yolu bilene, dünya kenara çekilip yol verirmiş.

-Kızgınlığım geçer de kırgınlığıma çare bulamıyorum.

-Ben kusursuz doğmadım, acemi ve sakardım. İyi bir insan olmaya, vicdanımı temiz tutmaya çabalarken kırıldım. Hayat çok ince çok kırılgan.-İnci Aral

-Kızgınlık gürültülüdür, kırgınlık sessiz. – Necip Fazıl Kısakürek

-Buruk kalbim düzelmez bu sözlerinle asla, sana ben inandım sevdim ama sen harcadın beni, sevgi yolunda dönme bana bir daha.

-Kızgınlığımı öyle ya da böyle geçirmeyi başarıyorum. Fakat kırgınlığıma herhangi bir çare henüz bulamadım.

-Ağladıktan sonra gider aynaya bakarsın, aslında olanlara değil de haline üzülürsün.

-Can yakıp da kalp kırma ey insanoğlu. Senin de gülbenzin solacak bir gün. – Neşet Ertaş

-Öyle çok ve içten kırıldım ki... Canımı yakanlara hesabımı soracak bir tek kelime bile bulamadım. Allah'a bıraktım.

- Neyleyim umduğum gibi çıkmadı insanlar. Dedim ve sustum.

-Gözlerimden tut da ciğerlerime kadar kırgınım. Can Yücel

-Dal rüzgarı affetse bile dal kırılmıştır bir kere.

-Herkes kırılamaz. İpince bir dal olmak gerek kırılmak için. Ama dünya kütüklerin. – Yılmaz Odabaşı

-Kalbimi kıranları her ne kadar affetsem de kırgınlığım bir ömür boyu sürüyor.

-Kandırılmış hatıralar arasında kalmış bir çiçek gibi, usulca okşadım takvimlerden düşen sessiz ve kırgın günlerimi.

-Kırık kalpler hikâyesi kısa olur. Ne olsun derler "hiç" dersin, biter.

-Tek başına hayatı öğrenen insanı, kimse yokluğuyla korkutamaz.

-Hiç kimsenin kalbini kırma. KaIp kırmak, AIIah-ü TeaIa' yı incitmek demektir. – Ahmet Yesevi

-Sana da kırgınım papatya. Bir "seviyorum'u" sığdıramadın onca yaprağına." – Can Yücel

SEVGİLİYE KIRGINLIK SÖZLERİ

- Telafisi olmayan bir kırgınlık var içimde. Acısı beni yakıyor, ahı da seni yaksın.

-Sadece ben değil, hayallerim de sana kırgın.

-Artık yazdıklarımda arama kendini! Çünkü ben, suskunluğuma gömdüm seni.

-Artık gelmene gerek yok. Kurduğum hayaller bile artık sana kırgın olduğundan gelme, orada kal.

- Sen benim ilk hayalim, ilk hayal kırıklığımsın.

-Neyim olursan ol da hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık. Tanıyamam seni...

KOCAYA KIRGINLIK SÖZLERİ

-Kırılmış bir kalp; yanmış kül olmuş evin, cepte kalan anahtarlarına benzer.

-Bilirsin, kimsenin hakkı kalmaz kimsede. Ne bir milim ileri, ne bir milim geri. Tam beni kırdığın yerden kırarlar seni.

-Kelimelerin ile ruhumda açmış olduğun o yarayı nasıl iyileştirmeyi düşünüyorsun?

-Ne diyordu Halikarnas Balıkçısı; İyi insanlar kırıldıkları zaman sevmeyi bırakmazlar. Göstermeyi bırakırlar.

-Kime ne emanet ettiysek, ya kırdı ya da kaybetti. Anladım ki emanete en güzel bakan Allah idi.

-Kimseye kırılma ve suçlama! Suçlanacak biri varsa o da sensin. Sonuçta o sana küçük bir umut verdi sen ise ona her şeyini verdin.

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