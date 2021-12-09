Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mahkemece iptal edilen Kırcami İmar planlarıyla ilgili, aralarında davayı da açan Şehir Plancıları Odası'nın da bulunduğu meslek odalarını harekete geçirdi. Meslek odaları, 1481 futbol sahası büyüklüğündeki bölge için plan raporları hazırlayacak, belediyeyle çalışma toplantıları yapacak. Başkan Uysal, amaçlarının yeni planları ocak ayında Büyükşehir ve Muratpaşa belediye meclislerinden geçirmek olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, Kırcami Bölgesi Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Ayanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kırcami imar planı gündemiyle meslek odalarını ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le bir araya geldi.

"Antalya'ya haksızlık"

Heyetin ilk durağı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi oldu. Şube Başkanı Okan Hançer ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede Başkan Uysal, iptal kararına ilişkin Danıştay'da hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Kırcami'nin plansız kalmasının Antalya'nın kentsel gelişimi adına da büyük haksızlık olacağını belirten Başkan Uysal, amaçlarının planın omurgasını koruyarak yeni planları ocak ayında hem Büyükşehir hem de Muratpaşa belediye meclislerinden geçirmek olduğunu söyledi.

Şube Başkanı Hançer, Kırcami imar planlarının yapılmasından yana olduklarını söyledi. Kırcami'de yaşanan sorunun ilk defa bu kadar çözülebilir bir noktaya geldiğinin altını çizen Hançer, öneriyle sürecin parçası olacaklarını belirtti.

"Sorunlar kistleşiyor"

Başkan Uysal ve dernek üyelerinin ikinci durağı aynı zamanda planların iptaline neden olan davayı açan Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi oldu. Şube Başkanı Ebru Manavoğlu'nun da katıldığı görüşmede Başkan Uysal, mahkemenin iptal kararında, hukuken yürürlükte olmayan kentin 100 bin ölçekli imar planını gerekçe göstermesinin doğru bir yaklaşım olmadığını savundu. Mahkemenin bu kararının, bir plan iptalinin çok ötesinde bölgede yaşanan sosyolojik, sosyo-ekonomik sorunları daha da derinleştirdiğini belirten Başkan Uysal, "Etrafı 360 derece kentleşmiş bir bölgenin imarsız kalması kist gibi tedavisi zor sorunlara neden oluyor. Kamuya güven azalıyor. Sosyal kopukluklara neden oluyor" dedi.

Başkan Uysal, planlama sürecinde sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının görüşlerinin alındığı, bilirkişi raporlarına göre revizyonların yapıldığını söyledi. Başkan Uysal, gelinen aşamada mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun plan lehine olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte iptal kararının planın özüne ilişkin olmadığını ve oy çokluğuyla alındığının altını çizen Başkan Uysal, planlamaya 'sıfır' noktasından başlamanın doğru bir yaklaşım olamayacağını vurguladı.

"Şehir plancıları odası: "Plana karşı değiliz"

Şube Başkanı Manavoğlu ise, Kırcami'de çözümden yana olduklarını söyledi, "Kırcami'de plana karşı olmadık" dedi. Planlama sürecinde katılım sürecinin doğru işletilemediğini savunan Manavoğlu, ziyaretin bu çerçevede son derece önemli olduğunun altını çizdi. Görüşmenin sonunda Başkan Uysal ve Şube Başkanı Manavoğlu, cuma günü Kırcami gündemiyle Muratpaşa Belediyesi'nde bir çalışma toplantısı yapılmasını kararlaştırdı.

"Başkan Böcek'le buluşma"

Günün üçüncü adresinde, Başkan Uysal ve dernek üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'le bir araya geldi. Antalya Su ve Atık SU İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıya, Genel Sekreter Cansel Tuncer, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Başkan Danışmanı Cem Oğuz da katıldı. Ümit Uysal, Kırcami'nin bir yanıyla sağlık sorunu haline geldiğini söyledi. Antalya'nın bugün günün belli saatlerinde yaşadığı trafik sorunun da içinde bulunduğu birçok yapısal probleminin çözümünde Kırcami'in kilit rol oynadığına dikkat çeken Başkan Uysal, çözümün acil olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise Kırcami'nin yaşadığı imar sorunun 'bir kader olmadığına' inanarak 28 yıldır çözüm için mücadele verdiğini söyledi. Bugün bölgede planların yapılabilir halde olmasını sağlayan 'kamu yararı' kararının geçerliliğini koruduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, 100 bin ölçekli planların ise ilgili bakanlığa gönderildiğini söyledi. Böcek, "Kırcami planlarını el birliğiyle hızla sonuçlandıracağız" dedi.

"Mimarlar rapor oluşturacak"

Başkan Uysal ve dernek üyelerinin son durağı ise Mimarlar Odası Antalya Şubesi oldu. Şube Başkanı Ali Serdar Akyurt, 2'nci Başkan Hakime Yılmaz'la birlikte yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda, odanın planlarla ilgili hazırlayacağı raporu Muratpaşa Belediyesi'ne sunmasına karar verildi. - ANTALYA