Kıraathanede mahsur kalan kedi ve 2 yavrusu kurtarıldı
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Kıraathanede mahsur kalan kedi ve 2 yavrusu kurtarıldı

Kıraathanede mahsur kalan kedi ve 2 yavrusu kurtarıldı
03.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:55

Kıraathanede mahsur kalan kedi ve 2 yavrusu kurtarıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kıraathanede mahsur kalan kedi, dükkan sahibinin kapıyı açmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılarak hayvan barınağına götürüldü.

Kıraathanede mahsur kalan kedi ve 2 yavrusu kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kıraathanede mahsur kalan kedi, dükkan sahibinin kapıyı açmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılarak hayvan barınağına götürüldü.

Olay, Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi üzerinde buluna bir kıraathanede meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri kıraathane içerisinde bir kedi ve iki yavrusu olduğunu gördü. Polis, içeride kalan kedinin çıkartması için için dükkan sahibine haber verdi.

İşletmeye gelen dükkan sahibi kapıyı açtı. Polis ekipleri Hayvan Bakım Merkezi yetkilileri gelene kadar, içeride buluna kedi ve iki yavrusuna su ve mama verdi. Bakım merkezi çalışanın Kıraathaneye girip kedi ev iki yavrusunu bir kafese koyarak Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezine götürdü.

Kıraathanede mahsur kalan kedi ve 2 yavrusu kurtarıldı

Kaynak: İHA

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