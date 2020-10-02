Kimsesizler dizisinin ismi neden değişti? Kimsesizler dizisinin adı ne oldu? Kimsesizler konusu nedir?

Fox ekranlarında izleyeceğimiz Kimsesizler dizisi, yayınlanmadan önce bazı sorunlarla karşılaştı. Bu sebeple adı değişen Kimsesizler dizisinin ismi neden değişti? Kimsesizler dizisinin adı ne oldu? Kimsesizler konusu nedir? Kimsesizler dizisi oyuncuları kimler?

Fox izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Kimsesizler dizisi, yayınlanmadan önce adı değiştirildi. Fragmanları ve afişleri de kaldırılan dizi yeni adıyla birlikte televizyon ekranlarına gelecek. Kimsesizler dizisinin ismi neden değişti? Kimsesizler dizisinin adı ne oldu? Kimsesizler konusu nedir?

KİMSESİZLER DİZİSİNİN İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

FOX TV'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, MF Yapım ve MEDYAPIM imzalı, Kimsesizler dizisinin ilk fragmanlarında, Mahir Boztepe karakterinin yuvada kalan çocuklara yönelik sert sözleri tepki çekmişti. RTÜK'ün başlattığı inceleme sonrasında fragmanları yayından kaldırılan dizinin ismi de değiştirildi.

KİMSESİZLER DİZİSİNİN YENİ ADI NE OLDU?

Çocuklara yönelik sert söylemlerden dolayı RTÜK'e şikayet edilen dizi için inceleme başlatılan dizinin fragmanları kaldırıldı. Sonraki aşamada adı da "Çocukluk" olarak değiştirildi.

ÇOCUKLUK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır.

KİMSESİZLER/ ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çocukluk dizisinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken, Gökyıldız'a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ordu, Ünyeli bir memur baba ve Ankaralı Arnavut bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Babası Vakıflar Bankası'nda müdürdü. Babasının tayinleri sebebiyle İlkokula Ankara'da başladı, sonra Kayseri ve İzmir'de devam etti.

Liseyi İzmir Özel Türk Koleji'nde okudu ve İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nde devam etti. Liseyi Ankara'da bitirdi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine workshop çalışmalarına katıldı.

1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. 95-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görevine devam etti.

Erdal Beşikçioğlu, konservatuvardan sınıf arkadaşı oyuncu Elvin Beşikçioğlu ile 1991'den beri evlidir. "Derin" adında bir kız çocuğu vardır.

Rol aldığı tiyatro oyunları:

2009 – Bir Delinin Hatıra Defteri : Nikolay Vasilyeviç Gogol – Ankara Devlet Tiyatrosu

2005 – Salome : Oscar Wilde – Ankara Devlet Tiyatrosu

2005 – Aşk ve Anlayış : Joe Penhall – Tiyatro Dot

2003 – Yer Demir Gök Bakır : Yaşar Kemal – Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 – Şeyh Bedrettin : Orhan Asena – Ankara Devlet Tiyatrosu

2002 – Bir Ölü Evi : Nazım Hikmet – Ankara Devlet Tiyatrosu

2001 – Romulus (Büyük Romulus) : Friedrich Dürrenmatt – Ankara Devlet Tiyatrosu

2000 – Korkut Ata : Turan Oflazoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1995 – Pazartesi Perşembe : Müsahipzade Celal – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1995 – Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1994 – Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1994 – Onikinci Gece : William Shakespeare – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1993 – Macbeth : William Shakespeare – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1991 – Düşler Yolu : Tennessee Williams – Ankara Devlet Tiyatrosu

Oynadığı Dizi ve Filmler:

2017 – Adı Efsane - Tarık Aksoy

2016 – 46 Yok Olan - Murat Günay

2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - Arif

2014 – Reaksiyon - Yavuz Aslan

2011 Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - Başkomiser Behzat Ç.

2011 – Madende – Serdar Akar

2010 – Behzat Ç.- Behzat

2010 – Kurtlar Vadisi Filistin

2010 – Bal

2010 – Kardelen

2009 – Ayrılık

2009 – Es-Es – Işık Hoca

2008 – Vali

2008 – Hayat Var

2006 – Barda – Nasır

2006 – Eve Giden Yol Mahmut

2006 – Köprü – Faruk Yazıcı

2005 – Seni Çok Özledim – Sado

2005 – Ödünç Hayat – Mustafa

2005 – Körfez Ateşi

2004 – Kasırga İnsanları – Yunus

2004 – Mars Kapıdan Baktırır – Süha

2003 – Tatlı Hayat

Ödülleri:

2011 – 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)

2009 – Baykal Saran Tiyatro Ödülü (Bir Delinin Hatıra Defteri)

2012 – Antalya Televizyon Ödülleri Drama – En İyi Erkek Oyuncu (Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi)